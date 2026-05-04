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Estêvão corre contra o tempo para tentar disputar a Copa do Mundo

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Estêvão corre contra o tempo para tentar disputar a Copa do Mundo
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📆5/4/2026 10:41 PM
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Atacante Estêvão busca recuperação de lesão na coxa para ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, com acompanhamento no Brasil e incertezas sobre sua participação na estreia.

A situação do atacante Estêvão é delicada e envolve uma corrida contra o tempo para que ele possa disputar a Copa do Mundo. A lesão na coxa, classificada como grau 4, é grave e o prazo de recuperação é incerto.

Apesar disso, o jogador demonstra determinação em se recuperar e Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, concedeu uma autorização condicional para que Estêvão realize o tratamento no Brasil, desde que um funcionário do clube acompanhe de perto sua evolução. Inicialmente, existia a possibilidade de uma intervenção cirúrgica para reparar a lesão muscular, o que o afastaria definitivamente da competição. Felizmente, essa opção foi descartada, e o foco agora é a recuperação conservadora, com acompanhamento intensivo e personalizado.

A presença de Mirtes Stancanelli, nutricionista do Palmeiras, nas redes sociais ao lado de Estêvão, indica a importância do suporte nutricional no processo de reabilitação e adaptação do atleta. A CBF, por sua vez, mantém contato regular com o jogador e sua equipe, monitorando seu estado físico, mas respeitando a autonomia do clube na condução do tratamento.

Estêvão era visto como uma peça fundamental nos planos de Ancelotti para a Seleção, sendo o titular na posição de atacante pela direita e o artilheiro do ciclo com o técnico italiano, com cinco gols marcados, superando Rodrygo, Martinelli e Vinícius Jr. Sua ausência seria um duro golpe para a equipe, que perderia um jogador em excelente fase e com grande potencial. A decisão de retornar ao Brasil foi tomada em conjunto por Estêvão e sua equipe, levando em consideração diversos fatores.

O ambiente familiar e a estrutura de ponta do Palmeiras foram determinantes para essa escolha. A proximidade com familiares e amigos é fundamental para o bem-estar emocional do jogador, que precisa de todo o apoio nesse momento delicado.

Além disso, o clube paulista oferece uma infraestrutura completa para a recuperação de atletas, com profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Estêvão teve a oportunidade de reencontrar brevemente o elenco do Palmeiras antes da viagem para Lima, onde o time enfrentou um duelo importante pela Libertadores. Esse contato serviu para fortalecer o espírito de equipe e demonstrar o apoio dos companheiros ao jogador.

A convocação de Estêvão para a Copa do Mundo ainda não é certa, mas ele está determinado a lutar por uma vaga. Mesmo que seja convocado, é improvável que ele esteja em condições de atuar na estreia da competição, marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

No entanto, ele poderá continuar o tratamento junto à Seleção, com o acompanhamento dos preparadores físicos e médicos da equipe. A lista final com os 26 jogadores convocados por Ancelotti será divulgada no dia 18 de maio, em um evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A apresentação oficial da equipe ocorrerá no dia 27 do mesmo mês, na Granja Comary, o centro de treinamentos da Seleção Brasileira.

A expectativa é grande para saber quais serão os escolhidos por Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo. A convocação de Estêvão dependerá de sua evolução física e da avaliação do técnico. A situação do jogador é acompanhada de perto por todos os envolvidos, e a esperança é que ele possa superar a lesão e mostrar seu talento na competição. A torcida brasileira está ansiosa para ver Estêvão em campo, defendendo as cores do país.

A recuperação de um atleta de alto nível como Estêvão é um processo complexo que exige dedicação, disciplina e acompanhamento profissional. A combinação de tratamento médico, fisioterapia, nutrição e apoio psicológico é fundamental para que o jogador possa voltar a jogar em sua melhor forma. A história de Estêvão é um exemplo de superação e determinação, e sua luta para se recuperar da lesão inspira a todos

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