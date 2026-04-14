Estúdios Globo Homenageiam Ex-Participantes do BBB e Notícias do Mundo do Entretenimento

Inauguração do 'Jardim BBBotânico' nos Estúdios Globo homenageia ex-participantes. Repercussão no BBB 26, homenagens a Paulo Gustavo e novidades na teledramaturgia.

Os Estúdios Globo foram palco de uma emocionante homenagem nesta semana. Na manhã de segunda-feira, dia 13, foi inaugurado o 'Jardim BBB otânico', um espaço dedicado a ex-participantes do reality show Big Brother Brasil que, de alguma forma, marcaram presença no programa. O jardim conta com mais de dez espécies de plantas, cada uma batizada com o nome de um ex-confinado, proporcionando um tributo inusitado e memorável. Rizia Cerqueira, participante da edição de 2019, Pocah, que esteve no BBB 21, e Brunna Gonçalves, do BBB 22, foram algumas das personalidades homenageadas no espaço. Elas estiveram presentes na central de produções da TV Globo para a cerimônia de inauguração, acompanhadas por Karol Conká, outra figura marcante do programa. A iniciativa demonstra o reconhecimento da emissora em relação aos participantes, mesmo aqueles que não tiveram grande destaque no jogo em termos de movimentação e estratégias, mas que, por diferentes razões, permaneceram na memória do público. A criação do jardim simboliza um gesto de carinho e celebração, eternizando a participação dessas personalidades no universo do Big Brother Brasil .

Além da inauguração do 'Jardim BBBotânico', a semana foi repleta de acontecimentos no mundo do entretenimento. Solange Couto, participante do 'BBB 26', gerou repercussão ao chamar o cachorro de Jonas, outro participante, de 'feio'. O animal, que possui um perfil nas redes sociais com impressionantes 20 mil seguidores, tornou-se alvo da brincadeira. A frase 'Se toca, Babu!', dita por Sol Vega, também do 'BBB 26', viralizou nos blocos de carnaval, inspirando foliões e revivendo momentos icônicos do programa. Juliano Floss, durante o 'BBB 26', revelou que uma harmonização estética realizada por uma ex-namorada causou-lhe 'trauma', levando Vivi Wanderley a responder com uma indireta direcionada ao novo álbum de Marina Sena. A atmosfera de tensão e expectativas em relação à eliminação no 'BBB 26' também esteve presente, com a realização de um 'papo sincero' entre os brothers na noite anterior ao anúncio. A enquete promovida pelo programa e divulgada em diversos veículos de comunicação gerou grande expectativa, com o público ansioso para descobrir quem seria o próximo eliminado entre Ana Paula, Gabriela e Juliano Floss. A dinâmica intensa do reality show continua a cativar o público, mantendo-o engajado e atento aos desdobramentos.

O universo do entretenimento se estendeu além do Big Brother Brasil, com outras notícias relevantes. Thales Bretas, viúvo do renomado humorista Paulo Gustavo, recebeu uma homenagem em nome do artista em um festival realizado em Paris, um tributo emocionante à memória e legado de Gustavo. Na teledramaturgia, a novela das seis da Globo, 'A nobreza do amor', apresentou reviravoltas emocionantes, com a morte de Soliman na prisão de Batanga, o confronto entre Alika e Virgínia no trem e a tentativa de Mirinho em beijar Lúcia à força, mantendo o público preso à trama. Um vídeo viral que circulou nas redes sociais chamou atenção ao mostrar supostos trabalhadores filmando as próprias mãos para treinar algoritmos de robôs com Inteligência Artificial (IA), levantando questões sobre o desenvolvimento tecnológico e seus impactos. E, para finalizar, Cláudio Gabriel, após sua participação em 'Três Graças', está escalado para integrar o elenco de uma nova trama bíblica, demonstrando a diversidade e o dinamismo da programação da emissora





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