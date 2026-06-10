Estádios da NFL nos EUA passam por transformações para a Copa do Mundo FIFA

Estádios que tradicionalmente recebem jogos da NFL nos Estados Unidos estão sendo adaptados para a Copa do Mundo FIFA. As mudanças envolvem remoção de arquibancadas, substituição de grama e ajustes na capacidade. Saiba como cada arena se prepara para o maior evento de futebol do mundo.

Estádios da NFL nos EUA estão sendo reestruturados para atender aos requisitos da Copa do Mundo FIFA . Modificações incluem remoção de arquibancadas, substituição de grama sintética por natural e remoção de logotipos de patrocinadores.

O SoFi Stadium removeu assentos para ampliar o campo, enquanto o NRG Stadium reativou sistemas de irrigação. As adaptações visam preparar estádios como AT&T Stadium e Hard Rock Stadium para o torneio que ocorre nos EUA, Canadá e México a partir de 11 de junho. Devido ao tamanho maior do campo de futebol em relação ao de futebol americano, vários dos 11 estádios selecionados tiveram que desmontar partes das arquibancadas, seja nas fileiras da frente ou nos cantos.

No Lincoln Financial Field, na Filadélfia, foram demolidas arquibancadas de concreto e substituídas por estruturas metálicas, permitindo movimentação rápida. No SoFi Stadium, foram removidos 100 assentos de cada canto, alcançando dimensões de 105 por 68 metros. A FIFA inicialmente pedia 80 metros de largura, mas nenhum estádio conseguiu atingir essa medida. Outro desafio foi a troca da grama sintética por natural ou híbrida, resistente a diferentes climas.

No NRG Stadium, em Houston, sistemas de irrigação foram reativados e um condicionador mineral importado da Holanda foi usado. O teto retrátil permanecerá fechado devido ao calor de cerca de 40°C. No AT&T Stadium, em Arlington, luzes violeta estimulam o crescimento da grama. O Hard Rock Stadium, em Miami, já possui grama híbrida e campo adequado, exigindo menos alterações.

Estas mudanças garantem que os estádios cumpram os padrões internacionais para receber jogos da Copa do Mundo, incluindo partidas importantes como semifinais e a disputa de terceiro lugar





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