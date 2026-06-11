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Estádio Azteca, no México, sediará a Copa do Mundo de 2026

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Estádio Azteca, no México, sediará a Copa do Mundo de 2026
Estádio AztecaCopa Do Mundo De 2026Abertura Da Copa Do Mundo No México
📆6/11/2026 4:36 PM
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O reformado Estádio Azteca, na Cidade do México, será o palco da Copa do Mundo de 2026, com a abertura do torneio no México, onde assistir, horário e atrações, em 1970, quando o México recebeu a União Soviética. O Azteca brilhou em uma edição histórica, que ficou gravada pelo entre Itália e Alemanha Ocidental na semifinal e pelo título do Brasil na final, que consagrou a Seleção como o único time a conquistar o título da Copa do Mundo três vezes.

O reformado Estádio Azteca , na Cidade do México, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026, ampliará o recorde do estádio como o que mais recebeu partidas de Copa do Mundo na história.

O jogo será a abertura da Copa do Mundo no México, onde assistir, horário e atrações, em 1970, quando o México recebeu a União Soviética. O Azteca brilhou em uma edição histórica, que ficou gravada pelo entre Itália e Alemanha Ocidental na semifinal e pelo título do Brasil na final, que consagrou a Seleção como o único time a conquistar o título da Copa do Mundo três vezes.

O primeiro país da história a ter a honra de sediar a Copa do Mundo pela segunda vez

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