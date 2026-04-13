Esposa do Primeiro-Ministro Espanhol Begoña Gómez Deve Ser Julgada por Quatro Crimes, Decide Juiz

O juiz Juan Carlos Peinado concluiu a fase de instrução do caso contra Begoña Gómez, esposa do primeiro-ministro espanhol, decidindo que ela deve ser julgada por quatro crimes. A decisão gerou reações de indignação do governo e comentários de partidos da oposição, intensificando a polarização política na Espanha.

O juiz Juan Carlos Peinado concluiu nesta segunda-feira a fase de instrução — a primeira etapa de um procedimento penal em que se investigam fatos para determinar se existe base para levar alguém a julgamento — da esposa do presidente do governo, Begoña Gómez . A investigação a Gómez começou em abril de 2024 após a admissão de uma denúncia do pseudo-sindicato Manos Limpias. Na decisão emitida nesta manhã, Peinado considera que, após sua instrução, Gómez deverá ser julgada por quatro crimes.

Um, por tráfico de influência, onde se investiga se interveio para favorecer determinados empresários. Dois, corrupção nos negócios, por supostas mediações com empresas. Três, desvio de fundos públicos, presumivelmente através de uma assessora de Gómez em La Moncloa. E quatro, o crime de apropriação indébita, que estaria vinculado à sua etapa como diretora de uma cátedra na Universidade Complutense. Peinado deixou de fora o crime de intrusão profissional pelo qual também a investigava. Gómez encontra-se nesta segunda-feira em viagem oficial com seu esposo, o presidente do governo, na China. No momento em que se tomou conhecimento da decisão judicial, a agenda de Gómez já havia sido concluída devido à diferença horária com Pequim. Nesta segunda-feira, ela compareceu à Universidade da Academia Chinesa de Ciências, onde Sánchez recebeu uma cátedra honorária, informa Inma Carretero de Pequim. No entanto, a reação do governo à decisão judicial de Peinado é de “indignação”, segundo fontes de La Moncloa, especialmente por “algumas expressões contidas na mesma” e assinalam que, “mais uma vez”, Peinado faz “coincidir a publicação de suas decisões” com viagens oficiais do presidente ao exterior. “Um fato que não é casual”, asseguram estas mesmas fontes. O ministro da Justiça, Félix Bolaños, opinou sobre a decisão judicial em uma intervenção com perguntas da imprensa. Em sua opinião, o parecer de Peinado “envergonhou muitos cidadãos, juízes e magistrados da Espanha”. “Creio”, continuou, “que o dano que foi feito ao bom nome da justiça é um dano que seguramente em muitos aspectos será irreparável. Mas, no entanto, minha confiança absoluta em que um tribunal superior, um tribunal imparcial, irá revogar as decisões que estão sendo adotadas nesta instrução”. Bolaños também considerou que é um caso onde “nada há” e “nada poderá ser estabelecido”. Fontes do PSOE também se mostraram surpresas com “a casualidade” de a decisão de processamento ser divulgada no mesmo dia em que o principal investigador do caso Kitchen identificou Mariano Rajoy com alguns dos apelidos que eram utilizados pelos envolvidos na trama. “Desde o início do processo nos encontramos diante de uma instrução no mínimo surpreendente. Errática e prospectiva, corrigida pela Audiência Provincial de Madri em pelo menos 13 ocasiões”. A secretária-geral de Coordenação Setorial do PP, Alma Ezcurra, qualificou de “absolutamente incrível” a situação processual de Gómez. “Eu me perguntei se algum de vocês conhece algum primeiro-ministro que tenha uma mulher que, por exemplo, tenha sido chamada a testemunhar pela Procuradoria Europeia por fraude em contratos públicos desde a presidência do governo. A tetraprocessada está em Pequim”. Por sua vez, o secretário-geral do Vox, Ignacio Garriga, celebrou que a esposa do presidente tenha sido processada. “É a ponta do iceberg”, disse em uma coletiva de imprensa com perguntas. “É o capítulo décimo de Sánchez que, sempre que pode, vai se abraçar a quem não deve, como narcoditadores”. A investigação levanta diversas questões sobre possíveis irregularidades em contratos, e a decisão de processamento marca um momento significativo na política espanhola, com implicações para o governo e a esfera pública. A controvérsia em torno do caso continua a gerar reações divergentes, refletindo a polarização política no país. Os desdobramentos da investigação e o julgamento subsequente prometem manter a atenção pública voltada para o caso por um período considerável, com potencial impacto nas próximas eleições e na confiança nas instituições





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Begoña Gómez Juan Carlos Peinado Corrupção Tráfico De Influências Justiça Espanha Política Investigação

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nizar Amedi é Eleito Presidente do Iraque, Foco se Volta para a Escolha do Primeiro-MinistroO Parlamento Iraquiano elegeu Nizar Amedi como Presidente, um cargo cerimonial. A atenção se volta agora para a escolha do Primeiro-Ministro, um processo político delicado em um país dividido. A influência iraniana e as relações com os EUA são fatores cruciais.

Read more »

Peter Magyar, antigo aliado de Orbán, promete mudança na HungriaPela primeira vez desde que chegou ao poder, o primeiro-ministro não aparece como favorito

Read more »

Termina a eleição na Hungria, com participação recorde e disputa Orbán x MagyarO primeiro-ministro virou uma referência da extrema-direita internacional, dentro e fora da Europa

Read more »

Péter Magyar: quem é o futuro primeiro-ministro da Hungria?Viktor Orbán admitiu derrota após votação com recorde de comparecimento que pôs fim a 16 anos de seu governo

Read more »

Juiz processa esposa do presidente Begoña Gómez, excluindo um dos delitosO juiz Juan Carlos Peinado decidiu processar Begoña Gómez, esposa do presidente do governo espanhol, excluindo o delito de intrusismo profissional. A decisão, tomada após uma audiência em abril, envolve também a assessora Cristina Álvarez e o empresário Juan Carlos Barrabés. A investigação, iniciada em 2024, envolve a atividade profissional de Gómez e possíveis desvios de fundos públicos.

Read more »

Após derrotar Orban, novo primeiro-ministro da Hungria promete governar para todosAFP

Read more »