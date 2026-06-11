Espetáculo Global: Cerimônias de Abertura da Copa do Mundo 2026 Encantam Milhões

Com apresentações de Shakira, Anitta, Katy Perry e diversas estrelas internacionais, as cerimônias de abertura da Copa de 2026 celebraram a cultura do México, Canadá e Estados Unidos.

O início da Copa do Mundo de 2026 foi marcado por um despliegue artístico sem precedentes, transformando as capitais da América do Norte em palcos de celebração global.

Diferente de edições anteriores, este Mundial optou por três cerimônias de abertura distintas, refletindo a natureza tripartite da organização do evento entre México, Canadá e Estados Unidos. Essa escolha não apenas descentralizou a festa inicial, mas também permitiu que cada nação anfitriã apresentasse sua identidade cultural única, fundindo a paixão pelo futebol com a potência da música contemporânea em escalas monumentais, atraindo a atenção de bilhões de espectadores ao redor do mundo.

Na Cidade do México, o emblemático Estádio Azteca foi o cenário da primeira grande festa, que ocorreu antes do confronto entre as seleções do México e da África do Sul. O público foi recebido por um espetáculo visual impressionante, destacando-se uma taça da Copa do Mundo inflada em dimensões gigantescas que dominava o centro do gramado, criando um ponto focal surreal para as apresentações.

A banda mexicana Maná abriu os trabalhos, provocando a euforia da torcida local com seus sucessos consagrados e a energia vibrante de Fher Olvera. Na sequência, a diversidade cultural foi exaltada através da performance de Dani Ocean, que contou com a participação especial de 40 bailarinos do balé folclórico mexicano, trazendo cores e ritmos tradicionais para o campo. A atriz e cantora Belinda também deixou sua marca no evento, elevando a temperatura do estádio com seu carisma.

Um momento curioso e divertido ficou por conta de J Balvin, que surgiu dirigindo um carro de papel em uma apresentação breve e dinâmica. O ápice da noite, contudo, ficou para Shakira, que encerrou a cerimônia com chave de ouro ao interpretar a música oficial da competição, Dai Dai, acompanhada pelo astro nigeriano Burna Boy, simbolizando a união entre a América Latina e a África através do ritmo e da dança.

A celebração continuou no território canadense, onde o Estádio de Toronto se preparou para receber a partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina. A cerimônia em solo canadense foi marcada por um tom de elegância e diversidade, com o ator e humorista Will Arnett assumindo o papel de mestre de cerimônias, garantindo o entretenimento entre as atrações musicais.

O momento solene do hino nacional canadense foi conduzido pela voz potente e emocionante de Alanis Morissette, enquanto o hino da Bósnia e Herzegovina foi interpretado por Aleksandar Gajić. O line-up musical em Toronto foi vasto e eclético, incluindo nomes de peso como Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince e Nora Fatehi.

A multiculturalidade do Canadá foi ainda mais evidenciada com as participações de Elyanna, da Palestina, Vegedream, da França, e do DJ bengali Sanjoy, transformando a abertura do Mundial em um verdadeiro festival de música global que celebrou a hospitalidade e a pluralidade do povo canadense. Finalmente, a terceira e última cerimônia de abertura aconteceu nos Estados Unidos, especificamente no Estádio de Los Angeles, antes do jogo entre a seleção anfitriã e o Paraguai.

A festa em Los Angeles foi concebida para homenagear a energia criativa de Hollywood e a influência global da cidade como a capital mundial do entretenimento. O ator Jason Sudeikis, amplamente conhecido por seu papel na série Ted Lasso, foi o responsável por discursar aos torcedores, trazendo leveza e carisma ao evento. A trilha sonora patriótica ficou por conta da dupla country Dan + Shay, que interpretou o hino americano, enquanto o grupo Purahei Soul representou a cultura do Paraguai.

O show contou ainda com a presença de superestrelas como Katy Perry e Future, que levaram produções cinematográficas para o gramado. O ponto alto da noite foi a colaboração inédita e explosiva entre a brasileira Anitta, a tailandesa LISA e o nigeriano Rema.

O trio apresentou a canção Goals, integrante do álbum oficial da Fifa, em uma performance que sintetizou a globalização do pop moderno e a ambição deste Mundial de ser o mais inclusivo e diverso da história do esporte





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