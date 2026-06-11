Especialistas reconhecem demanda real da população por proposta de redução de jornada de trabalho

Especialistas reconhecem que a proposta de redução da jornada de trabalho atende a uma demanda real da população, que enfrenta jornadas extensas com impactos negativos na saúde física e mental e nas relações familiares. No entanto, o período eleitoral favorece a pauta, com parlamentares aproveitando-se do tema, especialmente em relação ao aumento de despesas trabalhistas e aos possíveis reflexos sobre a inflação.

Apesar da leitura eleitoral, especialistas também reconhecem que a proposta responde a uma demanda real da população . Muitos trabalhadores enfrentam jornadas extensas, com impactos na saúde física e mental e nas relações familiares .

Por outro lado, claro que o período eleitoral favorece a pauta, como favorece várias outras agendas. Parlamentares se aproveitam do, cientista político e professor da FGV. , especialmente em relação ao aumento de despesas trabalhistas e aos possíveis reflexos sobre a inflação. A política é irredutível à técnic





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