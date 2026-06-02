Especialistas brasileiros rebatem acusação dos EUA contra o Pix

Governo americano aponta tratamento preferencial ao Pix em relatório concorrencial; setor financeiro nacional defende sistema e nega práticas anticoncorrenciais.

O governo dos Estados Unidos, através do Representante de Comércio (USTR), incluiu o Pix , sistema de pagamentos instantâneos brasileiro, em relatório sobre práticas concorrenciais, apontando tratamento preferencial e discriminatório por parte do Banco Central .

Especialistas e representantes do setor financeiro brasileiro rebatem a crítica, afirmando que o Pix, como instrumento público e não lucrativo, não é passível de sanções e que as queixas de empresas de cartão não se aplicam fora do contexto privado. O advogado Raphael Soré, do Machado Meyer, destaca que sanções podem recair sobre instituições, não sobre produtos como o Pix, que está sob soberania nacional.

O risco indireto seria se algum banco, pressionado por golpes e pela pressão americana, decidisse sair do sistema, embora a probabilidade seja remota. Outro profissional do setor, sob anonimato, suggests que a decisão do USTR reflete lobby de bandeiras de cartões, que alegam concorrência desleal, mas ressalta que o Pix não tem fins lucrativos e que o Banco Central tem papel duplo, o que não configura prática anticoncorrencial típica do setor privado.

Executivo de empresa de tecnologia envolvida no Pix considera a ação dos EUA como medo de concorrentes americanos, afirmando que o sistema já é grande demais para quebrar e que o tiro pode ter saído pela culatra, atraindo ainda mais fintechs estrangeiras. A Init, associação dos iniciadores de transação de pagamento, vê no reconhecimento internacional a capacidade do Brasil de desenvolver soluções seguras, eficientes e inclusivas, com inovação, regulação e colaboração setorial.

Rogério Melfi, da Abbaas, nega que o Pix concorra com cartões de crédito e que haja preferência do BC; ele aponta que regulações são equilibradas. Wagner Moraes, da A&S Partners, afirma que o Pix se consolidou como infraestrutura crítica e que uma disputa comercial internacional não deve mudar sua operação, mas alerta para efeitos indiretos, como aumento da pressão por compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e rastreabilidade, tendência global devido ao volume movimentado.

No geral, o setor enxerga a crítica como infundada e o Pix como resiliente





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