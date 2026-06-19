Especialistas alertam para riscos cardiovasculares durante a Copa do Mundo 2026

Medo, alegria extrema e outros sentimentos intensos provocados por partidas de futebol podem desencadear problemas cardíacos. Especialistas explicam a relação e dão conselhos para manter a saúde em dia durante o torneio.

A Copa do Mundo de 2026, evento global que apaixona milhões, também levanta preocupações médicas importantes. Especialistas do Hospital San Vicente Fundación, em Medellín, na Colômbia, alertam para os riscos cardiovasculares associados às emoções intensas despertadas pelos jogos.

A ciência já documentou por décadas a ligação entre fortes emoções e problemas cardíacos. Situações de estresse ou euforia extrema, como as vividas durante uma partida de futebol decisiva, podem ativar mecanismos fisiológicos semelhantes aos desencadeados por uma ameaça real. Hormônios do estresse são liberados, aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial, o que pode sobrecarregar o coração, especialmente em pessoas com condições preexistentes.

Estudos realizados durante grandes campeonatos internacionais demonstraram um aumento significativo nas emergências cardiovasculares associadas a esses eventos. Um torneio em 2006, por exemplo, mostrou um aumento consistente nos casos de ataques cardíacos e arritmias. Em outro campeonato muito assistido, as hospitalizações por infarto cresceram 3,7% durante a competição, com a maior taxa de mortalidade hospitalar ocorrendo no dia da final. Os números superaram os registrados nos mesmos períodos dos anos anteriores e posteriores ao evento.

O grupo mais vulnerável compreende indivíduos com histórico de doenças cardíacas, nos quais tanto o estresse quanto a euforia podem desencadear eventos cardiovasculares complexos. Um exemplo notável é a síndrome do coração partido, ou cardiomiopatia de Takotsubo, condição que causa uma diminuição temporária da capacidade de bombeamento do coração após um intenso estresse emocional ou físico. Seus sintomas - dor no peito, falta de ar - imitam um infarto agudo do miocárdio, exigindo atendimento médico imediato.

O aspecto crucial é que essa síndrome pode ser desencadeada tanto por emoções negativas quanto pela alegria extrema. A comemoração de um gol decisivo, uma classificação inesperada ou uma vitória nos minutos finais podem provocar reações cardiovasculares tão intensas quanto as causadas por tensão ou angústia. Para o coração, a origem emocional - positiva ou negativa - menos importa do que a intensidade do gatilho.

Além das emoções, outros fatores comportamentais típicos dessas ocasiões agravam os riscos: consumo excessivo de álcool, alimentação inadequada, falta de sono e a interrupção de medicamentos. A mitigação desses riscos passa por uma abordagem preventiva. Para portadores de condições cardíacas, é vital seguir as orientações médicas, manter a regularidade no uso de medicamentos e evitar excessos.

Para toda a população, recomenda-se atenção redobrada a sintomas como dor no peito, palpitações, falta de ar incomum ou tontura, mesmo que pareçam relacionados à animação do momento. Manter hábitos saudáveis - hidratação adequada, alimentação balanceada, moderar o consumo de bebidas alcoólicas e garantir períodos de descanso - são medidas que ajudam a proteger o coração durante períodos de alta carga emocional.

A mensagem final dos especialistas é de equilíbrio: desfrutar do esporte com paixão é natural, mas a saúde sempre deve vir em primeiro lugar. A consciência sobre como as emoções extremas afetam o corpo permite que os torcedores aproveitem os jogos com maior segurança e responsabilidade





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