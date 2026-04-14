Especialista revela estratégias para turbinar a memória e combater o esquecimento

Descubra como aprimorar sua memória com dicas práticas e baseadas em ciência, utilizando o conhecimento sobre o funcionamento do cérebro. A pesquisadora Elva Arulchelvan oferece um guia para otimizar a capacidade de recordação e aumentar o foco.

A pesquisadora Elva Arulchelvan, especialista em como o cérebro processa e armazena lembranças, compartilha insights valiosos sobre o funcionamento da memória humana e oferece estratégias práticas para otimizar a capacidade de recordação. Em um mundo cada vez mais agitado e repleto de informações, a habilidade de reter dados, ampliar o foco e reduzir o esquecimento torna-se crucial para o sucesso em diversas áreas da vida, seja nos estudos, no trabalho ou no dia a dia. A pesquisa de Elva, que explora a estimulação elétrica cerebral como ferramenta para aprimorar a memória , lança luz sobre os processos cognitivos complexos que sustentam a nossa capacidade de recordar o passado e aprender novas informações. A memória , longe de ser um atributo estático, é um sistema dinâmico e multifacetado, que pode ser aprimorado com o uso de técnicas adequadas. A inteligência, por si só, não é o único fator determinante da eficácia da memória ; estratégias bem aplicadas desempenham um papel fundamental. O Irineu, iniciativa do GLOBO que utiliza inteligência artificial, supervisionada por jornalistas, para auxiliar na produção de conteúdo, demonstra o compromisso do veículo com a inovação e a oferta de informações relevantes e acessíveis aos seus leitores. A abordagem de Elva Arulchelvan, baseada em décadas de pesquisa, oferece um guia prático para aprimorar a memória e desmistificar os mecanismos complexos que a sustentam.

A memória humana é um sistema complexo e dividido em diferentes tipos, cada um com sua função específica. A memória sensorial, a mais efêmera, atua como um filtro inicial, registrando informações sensoriais brutas, como imagens, sons e odores. Esses dados são processados pelos córtex sensoriais primários do cérebro. A memória de trabalho, também conhecida como memória de curto prazo, retém e manipula uma pequena quantidade de informações por alguns segundos ou minutos, atuando como um espaço de trabalho mental. É nessa área que realizamos cálculos, seguimos instruções e compreendemos o que lemos. Essa memória envolve principalmente o córtex pré-frontal, responsável pela atenção, tomada de decisões e raciocínio. A memória de longo prazo, por sua vez, armazena informações de forma mais permanente, desde minutos até a vida toda. Ela é subdividida em memória explícita, que engloba fatos e eventos da vida, e memória implícita, que envolve habilidades, hábitos e associações emocionais. As memórias de longo prazo envolvem o hipocampo, os lóbulos temporais, a amígdala, o cerebelo e os núcleos da base, cada um responsável por diferentes tipos de informações. A memória de trabalho funciona como uma porta de entrada consciente para a memória de longo prazo, mas possui limitações. O psicólogo George Miller propôs que a memória de trabalho pode reter apenas cerca de sete blocos de informações simultaneamente, e essa limitação influencia a forma como aprendemos e lembramos das coisas. Compreender esses diferentes tipos de memória e suas características é fundamental para desenvolver estratégias eficazes de aprimoramento.

Elva Arulchelvan oferece cinco dicas práticas para otimizar a memória, baseadas em evidências científicas e adaptáveis ao cotidiano. A primeira dica é manter o celular longe. A simples presença de um smartphone, mesmo desligado, pode reduzir o desempenho em tarefas de memória e raciocínio, pois o cérebro continua monitorando-o sutilmente. Deixar o celular fora de vista libera capacidade mental para o foco em outras atividades. A segunda dica é evitar distrações e praticar o relaxamento. Estresse e ansiedade ocupam um espaço valioso na memória de trabalho, dificultando a concentração. Práticas como meditação e mindfulness podem reduzir o estresse e melhorar a memória. A terceira dica é utilizar o agrupamento para facilitar a memorização. Agrupar informações em categorias ou padrões facilita o armazenamento e a recuperação de dados na memória. A quarta dica é praticar a recuperação ativa de informações. Em vez de simplesmente reler o material, tentar se lembrar das informações sem consultar anotações ou livros fortalece a memória. A quinta dica é espaçar as sessões de estudo. Em vez de estudar tudo de uma vez, distribuir o estudo ao longo do tempo aumenta a retenção de informações. Essas dicas, combinadas com o conhecimento dos diferentes tipos de memória, fornecem um guia prático para melhorar a capacidade de recordar e aprender, beneficiando tanto o desempenho acadêmico quanto o profissional e pessoal.





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