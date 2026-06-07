Especialista reforça importância da vacinação contra gripe, covid e herpes-zóster

A infectologista Nancy Bellei destaca a necessidade de vacinação annual contra a gripe, especialmente durante a temporada de circulação dos vírus A e B, e recomenda doses de reforço da covid-19 para grupos de risco, além da vacina contra herpes-zóster para idosos.
A infectologista Nancy Bellei foi enfática ao afirmar que a vacina salva vidas, reforçando a necessidade de imunização, especialmente durante o período de intensa circulação dos vírus influenza A e B. Segundo a especialista, o Brasil atravessa a plena temporada de influenza, com a circulação simultânea dos dois tipos do vírus já conhecidos pela população.
Ela destacou que a vacina contra a gripe é anual e deve ser tomada regularmente, sobretudo por pessoas pertencentes a grupos de risco. O Brasil conta com distribuição pública da vacina contra a gripe para grupos prioritários, disponível na maioria das cidades nos serviços de saúde. Para quem não for contemplado pela distribuição nacional, é possível se proteger também nas clínicas de vacinação privadas, que oferecem formulações mais modernas, como a vacina de alta dose para idosos.
Nancy Bellei explicou que idosos de diferentes faixas etárias e com distintas condições de saúde apresentam necessidades imunológicas variáveis, o que justifica o uso dessas formulações mais avançadas. A vacina é distribuída pelo SUS e também está disponível na rede privada, sendo produzida pelo mesmo fabricante e considerada extremamente segura. Os resultados já são visáveis: estamos vendo que diminuiu os casos de bronquiolite nos recém-nascidos, afirmou a especialista.
Além disso, ela recomendou a vacinação contra a COVID-19, especialmente para idosos, gestantes, imunocomprometidos e pacientes com doenças crônicas, com frequência de pelo menos uma vez por ano - idealmente duas vezes ao ano para esses grupos. Por fim, Nancy Bellei ressaltou a importância das vacinas contra herpes-zóster para a população idosa, classificando-a como muito importante para esse público. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas, e o texto final passa pela revisão da equipe de jornalismo
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