Especialista da UFRJ aponta falhas graves na segurança de Trump e alerta para polarização nos EUA

O professor Fernando Brancoli analisa o recente atentado contra Donald Trump, destacando falhas na segurança e a crescente polarização política nos Estados Unidos, além de discutir o impacto do fácil acesso a armas e os projetos arquitetônicos do ex-presidente.

O professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Fernando Brancoli, analisou o recente incidente em que um atirador disparou contra um jantar com a presença do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , destacando preocupantes falhas no esquema de segurança americano.

Em entrevista ao programa CNN Prime Time, Brancoli afirmou que a capacidade de um indivíduo armado chegar tão perto de uma autoridade de alto escalão é um claro sinal de vulnerabilidade no sistema de proteção. Embora os defensores do serviço secreto argumentem que a resposta foi rápida e eficiente, o especialista ressaltou que o simples fato de o atirador ter se aproximado tanto já representa uma grave falha.

O contexto da violência política nos Estados Unidos foi outro ponto abordado pelo professor, que destacou a crescente polarização no país. Brancoli citou as declarações do ex-presidente Barack Obama nas redes sociais, onde ele expressou preocupação com a normalização desses ataques, afirmando que 'isso está começando a ficar comum demais'. O especialista observou que, embora os EUA tenham histórico de ataques contra presidentes, a frequência desses incidentes nos últimos 20 anos tem sido alarmante.

'Me parece que estamos em um momento de polarização tão explícita que indivíduos, como o atirador, que era professor de escola, em alguma medida se sentem autorizados a cometer atos tão violentos e bizarros', analisou Brancoli. Além disso, o professor destacou que o fácil acesso a armas nos Estados Unidos agrava a situação, tornando improvável uma solução a curto ou médio prazo.

Diferentemente do atentado anterior contra Trump, quando ele foi atingido na orelha e quase morto, este incidente foi controlado mais rapidamente. Brancoli também mencionou que Trump tem sido acusado pela oposição democrata de usar politicamente esses eventos, especialmente após uma semana complicada para o republicano, com falhas nas negociações de cessar-fogo com o Irã.

O professor ainda comentou sobre os projetos arquitetônicos de Trump, como a construção de um grande centro de eventos ao lado da Casa Branca, que seria mais alto que a própria residência presidencial, refletindo o desejo do ex-presidente de deixar marcas arquitetônicas duradouras em Washington. O especialista concluiu que, embora a resposta imediata tenha sido eficiente, a frequência desses incidentes e a facilidade com que armamentos são adquiridos nos EUA indicam um problema sistêmico que exige atenção urgente





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Segurança Donald Trump Polarização Violência Política Armas Nos EUA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Especialista avalia postura dos EUA em relação ao governo LulaProfessor da Florida International University analisa a possível estratégia do governo americano com Lula, ponderando entre um aliado submisso e um parceiro dialógico na América Latina, além dos riscos relacionados à segurança pública e possíveis interferências na soberania nacional.

Read more »

Ataques dos EUA e Israel não tiraram projeção de poder do Irã, diz especialistaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Perspectivas de paz entre EUA e Irã se deterioram após Trump cancelar negociaçõesMinistro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, retornou ao Oriente Médio após negociações de mediação no Paquistão no fim de semana, enquanto Donald Trump, cancelou visita de enviados Islamabad

Read more »

Quem é o suspeito de ataque a tiros em jantar com Trump nos EUACole Tomas Allen é considerado o único suspeito neste caso

Read more »

É pouco provável que Trump reacenda discurso armamentista, diz especialistaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Tiroteio em Jantar com Trump nos EUA Gera Caos e CondenaçãoUm tiroteio durante um jantar com o ex-presidente Donald Trump em Washington D.C. causou pânico e evacuação. Enquanto a segurança agia, imagens chocantes circularam nas redes sociais mostrando pessoas saqueando bebidas e comendo durante a emergência. Investigadores acreditam que o alvo eram membros da administração, possivelmente incluindo o próprio Trump.

Read more »