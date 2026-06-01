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Especialista alerta para impacto financeiro da classificação de PCC e Comando Vermelho como terroristas

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Especialista alerta para impacto financeiro da classificação de PCC e Comando Vermelho como terroristas
PCCComando VermelhoTerrorismo
📆6/1/2026 10:50 AM
📰valoreconomico
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Ex-diplomata americano Ricardo Zúñiga diz que medida deve elevar custos de compliance e risco de desbancarização no Brasil, mas descarta ataques militares.

Com 30 anos de experiência no Departamento de Estado dos EUA , o diplomata Ricardo Zúñiga , que serviu como assessor para a América Latina no governo Obama e como cônsul-geral em São Paulo durante o primeiro mandato de Trump, alerta para as consequências da decisão declassificar o Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e o Comando Vermelho como organizações terroristas.

Embora descarte a possibilidade de ataques militares americanos no território brasileiro, Zúñiga enfatiza que a medida aumentará significativamente os custos de conformidade e o risco de desbancarização (de-risking) para empresas brasileiras. A classificação expande o escopo das ferramentas de appliquem do governo americano, incluindo sanções financeiras, processos judiciais e vigilância de inteligência, afetando instituições que, mesmo sem conhecimento, possam ter relações com esses grupos.

Em entrevista, ele detalha que o foco principal estará no setor financeiro, bancos e empresas de processamento de pagamentos com ligações, diretas ou indiretas, com as facções. A pressão militar, observada no México, não deve se estender ao Brasil devido à distância geográfica e à natureza diferente da relação bilateral. Zúñiga, hoje consultor na Dinámica Americas, conclui que a principal consequência será o aumento da exposição jurídica e financeira do Brasil, exigindo maior vigilância das empresas para evitar sanções

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