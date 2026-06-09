Espanha vence Peru por 2 a 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e consolida liderança

A seleção espanhola derrotou o Peru por 2 a 0 em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026, com gols de Pedri e Ferran Torres, e se manteve na liderança do grupo. O Peru falhou em finalizações, incluindo um chute no poste, e terá que reagir nas próximas rodadas.

A partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, realizada no Estádio Nacional de Lima, foi marcada por um domínio espanhol sobre o Peru , resultando em uma vitória contundente por 2 a 0.

Desde o início, a Espanha impôs seu estilo de jogo baseado na posse de bola e na pressão alta, enquanto o Peru buscou explorar os contra-ataques, mas encontrou dificuldades para superar a defesa adversária. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo, quando Pedri, aos 38 minutos, recebeu um passe de Ferran Torres e finalizou de perto, sem chances para o goleiro peruano.

No segundo tempo, a Espanha ampliou o placar com um gol de Ferran Torres, que explorou uma falha na saída de bola da defesa peruana. O Peru tentou reagir, mas as finalizações de Adrián Ugarriza, que acertou o poste, e de Jhonny Vidales, bloqueadas, não foram suficientes para mudar o rumo da partida. A atuação do quarto árbitro foi destacada pela adição de 2 minutos de acréscimo no final do segundo tempo, refletindo o tempo perdido com substituições e interrupções.

A equipe peruana, agora, precisará repensar sua estratégia para as próximas rodadas, enquanto a Espanha consolida sua liderança no grupo. Os principais lances da partida foram narrados minuto a minuto, mostrando a superioridade técnica da Espanha. No começo do jogo, o Peru tentou se organizar, mas logo a Espanha tomou o controle. As finalizações de Jhonny Vidales, com assistência de Erick Noriega, e de Jesús Pretell, com assistência de Jairo Vélez, foram bloqueadas pela defesa espanhola.

Em um contra-ataque peruano, Adrián Ugarriza conseguiu um cruzamento de Yoshimar Yotún e finalizou de cabeça, sem sucesso. O momento mais perigoso do Peru foi quando Ugarriza, após passe em profundidade de Marcos López, acertou a trave esquerda com uma finalização de pé esquerdo de um ângulo difícil.

No entanto, a Espanha respondeu no contragolpe e, após nova assistência de Torres, Pedri definiu o placar. No final, Ferran Torres ainda desperdiçou uma oportunidade, mas o resultado já estava definido. A partida evidenciou a diferença de organização entre as equipes e a eficiência espanhola nas finalizações. A derrota coloca o Peru em uma posição delicada nas eliminatórias, precisando urgentemente de resultados positivos nas próximas partidas.

A Espanha, por outro lado, demonstra que é uma das favoritas a conquistar uma vaga no Mundial de 2026. O técnico peruano deverá fazer mudanças no elenco e na tática para corrigir os erros expostos, especialmente na transição defensiva e na criação de jogadas ofensivas. Já o treinador espanhol pode celebrar a solidez defensiva e a qualidade de seus meias, como Pedri e Rodri, que controlaram o meio-campo.

Os próximos confrontos serão decisivos para definir o futuro das duas seleções nesta caminhada rumo à Copa do Mundo. A torcida peruana, pesarosa, espera por uma reação rápida, enquanto a espanhola segue confiante na classificação





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Espanha Peru Copa Do Mundo 2026 Eliminatórias Futebol Pedri Ferran Torres

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Conheça as três mascotes da Copa do Mundo de 2026Figuras representam os três países-sede: o alce do Canadá, o jaguar do México e a águia dos Estados Unidos

Read more »

Fora do Jogo: Como as Mudanças Climáticas Podem Prejudicar a Copa do Mundo de 2026Relatório da Climate Central alerta para os riscos do calor extremo na Copa do Mundo de 2026. O Brasil, no grupo, tem 52% de probabilidade média de enfrentar calor prejudicial em todos os jogos da fase de grupos. Na estreia contra o Marrocos a chance é 20%, contra o Haiti 43% e contra a Escócia 95%. Das 104 partidas, 97 podem ter temperaturas elevadas, com mais de 50% em condições desfavoráveis. O calor acima de 28°C reduz desempenho. Será implementada hidratação obrigatória com duas pausas de três minutos por tempo. Na Copa de Clubes 2025 nos EUA já houve temperaturas acima de 30°C e tempestades.

Read more »

Abertura da Copa do Mundo 2026 pode atrasar após alerta de tempestadeCidade do México está sob alerta para tempestades na véspera do jogo de abertura entre México e África do Sul no Estádio Azteca

Read more »

Chicago recusou a Copa do Mundo 2026 e deixou US$ 517 milhões pelo caminhoChicago abriu mão de sediar jogos do Mundial após impasse sobre gastos públicos e exigências da Fifa

Read more »