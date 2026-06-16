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Espanha sofre em sua estreia na Copa do Mundo

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Espanha sofre em sua estreia na Copa do Mundo
EspanhaCabo VerdeCopa Do Mundo
📆6/16/2026 8:16 AM
📰Lance!
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A Espanha enfrentou um desafio inesperado na estreia da Copa do Mundo contra Cabo Verde e não conseguiu marcar um gol. A equipe depende demais de dois jogadores, Lamine Yamal e Nico Williams, para transformar a posse de bola em perigo real.

A Espanha , campeã da Eurocopa de 2024, enfrentou um desafio inesperado na estreia da Copa do Mundo contra Cabo Verde . O empate sem gols em Atlanta expôs uma ferida que a seleção acreditava ter cicatrizado.

A equipe de Luis de la Fuente depende demais de dois jogadores, Lamine Yamal e Nico Williams, para transformar a posse de bola em perigo real. A Espanha teve 74% de posse, 27 finalizações, sete chutes no alvo, 11 escanteios, 800 passes e 2,10 gols esperados, mas não conseguiu marcar. Cabo Verde teve méritos, principalmente pela organização defensiva e pela atuação do goleiro Vozinha, autor de sete defesas.

A seleção espanhola controlou territorialmente o jogo, mas faltou aquela chance claríssima de marcar. A dupla de pontas foi o fator de desequilíbrio que tornou a Espanha campeã da Eurocopa de 2024, mas sem eles, a seleção voltou a lembrar versões antigas de si mesma. A posse seguiu ali, o controle também, mas faltou a flecha. Faltou o jogador capaz de acelerar quando o passe lateral já não bastava.

Luis de la Fuente tentou explicar o empate pela dificuldade imposta por um rival extremamente fechado. O técnico defendeu a decisão de iniciar com Yamal e Nico no banco, pois os dois chegaram ao Mundial sob cuidados físicos e tiveram minutos controlados na estreia. A entrada de Yamal mudou o ambiente, mas o tempo foi curto. O camisa 19 não estava em campo desde o início justamente porque ainda retorna de lesão e não tinha ritmo competitivo ideal.

De la Fuente também tentou tirar peso do resultado e lembrou a sequência de invencibilidade construída pela Espanha. A equipe conhece bem esse problema, pois em 2010 foi campeã mundial, mas marcou apenas oito gols em sete jogos, a menor marca ofensiva de uma seleção campeã na história das Copas. O discurso de confiança não apaga o alerta, e a Espanha deve trabalhar para superar esse problema e alcançar seu objetivo de vencer a Copa do Mundo

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