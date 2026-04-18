Espanha pede prudência e defende negociações "longas" para crise no Estreito de Ormuz

Ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, apela à cautela nas previsões sobre o Estreito de Ormuz e destaca a necessidade de negociações prolongadas entre EUA e Irão, defendendo passagem livre e segura pelo estreito e uma saída diplomática para a crise mais importante do século na região.

O Ministro dos Assuntos Exteriores de Espanha, José Manuel Albares, apelou este sábado à prudência em relação às previsões sobre o Estreito de Ormuz e previu que as negociações entre os Estados Unidos e o Irão exigirão "muito tempo". A declaração foi feita em Barcelona, à margem da Global Progressive Mobilisation, após o anúncio do Irão de que voltará a fechar o estreito em resposta ao bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos.

Albares sublinhou que a situação é "extremamente complexa" e que qualquer negociação diplomática "vai requerer muito tempo". Neste contexto, destacou a importância de uma política externa espanhola "clara, coerente e baseada nos princípios que regem e têm regido a passagem em todos os estreitos". Assim, defendeu que a passagem por Ormuz deve ser "livre, segura, sem qualquer tipo de taxa", e exortou à retoma das negociações, enfatizando a necessidade de um caminho diplomático para a resolução desta crise. O Ministro alertou ainda que esta é a crise "mais importante do século" e a mais significativa no Médio Oriente desde a Guerra do Golfo, advogando veementemente por uma solução "diplomática, dialogada e negociada". Albares assegurou que, se em ocasiões anteriores foi possível alcançar um acordo em dossiers "tão complexos como o dossiê nuclear iraniano", também nesta situação deve ser possível. "Mas para isso o cessar-fogo tem de se manter e tem de se consolidar, incluindo o Líbano, sem qualquer violação. Essa é a via", defendeu o chefe da diplomacia espanhola, reiterando a aposta na via pacífica e negociada como o único caminho viável para a estabilização da região e a resolução do conflito. A importância de manter as linhas de comunicação abertas e de evitar uma escalada da tensão foi um ponto central na sua intervenção, transmitindo uma mensagem de cautela mas também de esperança na capacidade do diálogo para superar este grave impasse diplomático e geopolítico que afeta o mundo. Ainda que o anúncio do fecho do estreito por parte do Irão represente um novo obstáculo, a postura espanhola sublinha a necessidade de persistir nos esforços diplomáticos, focando-se na desescalada e na busca de soluções consensuais que garantam a liberdade de navegação e a estabilidade regional. A posição de Espanha, expressa através do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, reflete uma abordagem ponderada e estratégica, alinhada com os princípios do direito internacional e com a busca por um panorama global mais seguro e pacífico, onde a diplomacia seja a ferramenta primordial para a resolução de conflitos e a prevenção de crises de maior envergadura. A insistência em manter o cessar-fogo e a sua consolidação, estendendo-o ao Líbano, demonstra a visão abrangente de Albares sobre a interconexão dos conflitos na região e a necessidade de uma abordagem integrada para alcançar uma paz duradoura e sustentável. A sua intervenção serviu como um importante lembrete da complexidade da situação e da necessidade de um compromisso internacional contínuo para garantir que a diplomacia prevaleça sobre a confrontação, com o objetivo último de salvaguardar a paz e a segurança globais, especialmente num momento de tantas incertezas e tensões. A referência à complexidade do dossiê nuclear iraniano como um precedente positivo sublinha a crença na capacidade de resolução de problemas diplomáticos, mesmo os mais intrincados, através da negociação e do consenso internacional. Esta perspetiva oferece um raio de esperança num cenário que, de outra forma, poderia ser dominado pelo pessimismo e pela inevitabilidade da escalada. A ênfase na prudência, na paciência e na persistência diplomática são os pilares da estratégia defendida por Albares, visando evitar que a situação no Estreito de Ormuz se transforme numa crise humanitária ou num conflito de proporções ainda maiores, com consequências devastadoras para a região e para o mundo. A política externa espanhola, neste caso, demonstra um compromisso com os valores da paz, do diálogo e da cooperação multilateral como as ferramentas mais eficazes para a gestão de crises e a construção de um futuro mais estável e próspero para todos





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