Espanha muda de posição e adere a videoconferência sobre o Estreito de Ormuz

O governo espanhol confirmou sua participação em uma reunião multilateral para discutir a reabertura do Estreito de Ormuz, após ter declinado convite anterior. A decisão reflete a preocupação com a liberdade de navegação e a busca por soluções diplomáticas, embora reforce a oposição a qualquer envolvimento militar direto no conflito.

A Espanha decidiu alterar seu curso e participará da videoconferência convocada pelo presidente francês, Emmanuel Macron , e pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer , nesta sexta-feira em Paris. O encontro visa estudar formas de reabrir o Estreito de Ormuz, atualmente sob o duplo bloqueio do Irã e dos Estados Unidos.

O ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares, participará da reunião remotamente de Barcelona, onde estará presente na primeira cúpula entre Espanha e Brasil, segundo informaram fontes do Palácio da Moncloa. Albares havia inicialmente recusado o convite para uma videoconferência anterior organizada por Starmer em Londres no dia 26 de março, que contou com a participação de representantes de 35 países. Na ocasião, a justificativa espanhola foi a de evitar qualquer iniciativa que pudesse contribuir para uma escalada do conflito no Oriente Médio, priorizando uma saída diplomática.

Agora, a Espanha aceitou o convite dos líderes francês e britânico para se juntar a uma conferência de países não beligerantes, dispostos a contribuir para uma missão multilateral e estritamente defensiva no Estreito de Ormuz, conforme comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu. O objetivo desta missão, acrescenta o comunicado, é restabelecer a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz assim que as condições de segurança permitirem.

Fontes governamentais espanholas admitem que a recusa inicial em participar da primeira conferência pode ter sido mal interpretada. Por isso, enfatizam a profunda preocupação da Espanha com a situação no Estreito de Ormuz, por onde transita 20% do tráfego mundial de petróleo bruto, e defendem o direito à livre navegação. No entanto, o governo espanhol mantém sua firme oposição a participar de qualquer operação militar que possa ser desenvolvida em conexão com a guerra no Irã, o que inclui uma intervenção no Estreito de Ormuz.

Apesar disso, a Espanha deixa em aberto a possibilidade de, após o fim da guerra e sempre sob a égide das Nações Unidas, promover uma operação amparada pela ONU para garantir a segurança no Estreito, na qual a Espanha poderia participar. Essa última opção, ressaltam as fontes consultadas, ainda se encontra em uma fase muito preliminar e sua implementação está condicionada ao alcance de um acordo de paz e à consolidação do cessar-fogo na região.

A mudança de postura da Espanha pode ser interpretada como um esforço para reafirmar sua posição como um ator relevante na diplomacia internacional e demonstrar compromisso com a estabilidade regional, ao mesmo tempo em que mantém sua prudência em relação a envolvimentos militares diretos. A participação na videoconferência permitirá à Espanha expressar suas preocupações e contribuir para o debate sobre soluções pacíficas para a crise, reforçando sua imagem de país mediador e defensor da ordem internacional.

A decisão de participar agora da videoconferência sobre o Estreito de Ormuz sinaliza uma evolução na estratégia diplomática espanhola, que busca equilibrar sua preocupação com a liberdade de navegação e a necessidade de evitar a escalada de conflitos na volátil região do Oriente Médio. A participação, mesmo que à distância e com ressalvas claras sobre envolvimento militar, demonstra um reconhecimento da importância estratégica do Estreito de Ormuz e um desejo de contribuir para a busca por soluções pacíficas.

A Espanha, ao aceitar o convite de Macron e Starmer, busca evitar isolamento diplomático e reafirmar seu papel como um país comprometido com a segurança e a estabilidade global. É notório que a contenção inicial teve como objetivo não agravar as tensões, mas a persistência da crise e a convocação de uma nova reunião com uma abordagem multilateral e defensiva parecem ter convencido o governo espanhol da necessidade de se fazer presente e expor suas posições.

A ênfase na natureza não beligerante da missão e na garantia da liberdade de navegação são pontos cruciais que a Espanha deseja destacar, assegurando que qualquer ação futura esteja alinhada com os princípios do direito internacional e sob o forte escrutínio da ONU. A alternativa de uma participação pós-conflito, sob o amparo das Nações Unidas, demonstra a preferência espanhola por mecanismos multilaterais robustos e pela busca de soluções duradouras e legítimas, longe de intervenções unilaterais ou de caráter bélico direto.

Esta abordagem cuidadosa e ponderada reflete a complexidade do cenário geopolítico e a responsabilidade que a Espanha assume ao participar de discussões que podem moldar o futuro da segurança marítima em uma das rotas comerciais mais importantes do mundo.





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