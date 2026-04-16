Espanha muda de posição e adere a videoconferência sobre o Estreito de Ormuz

O governo espanhol confirmou sua participação em uma reunião multilateral para discutir a reabertura do Estreito de Ormuz, após ter declinado convite anterior. A decisão reflete a preocupação com a liberdade de navegação e a busca por soluções diplomáticas, embora reforce a oposição a qualquer envolvimento militar direto no conflito.
A Espanha decidiu alterar seu curso e participará da videoconferência convocada pelo presidente francês, Emmanuel Macron , e pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer , nesta sexta-feira em Paris. O encontro visa estudar formas de reabrir o Estreito de Ormuz, atualmente sob o duplo bloqueio do Irã e dos Estados Unidos.
O ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares, participará da reunião remotamente de Barcelona, onde estará presente na primeira cúpula entre Espanha e Brasil, segundo informaram fontes do Palácio da Moncloa. Albares havia inicialmente recusado o convite para uma videoconferência anterior organizada por Starmer em Londres no dia 26 de março, que contou com a participação de representantes de 35 países. Na ocasião, a justificativa espanhola foi a de evitar qualquer iniciativa que pudesse contribuir para uma escalada do conflito no Oriente Médio, priorizando uma saída diplomática.
Agora, a Espanha aceitou o convite dos líderes francês e britânico para se juntar a uma conferência de países não beligerantes, dispostos a contribuir para uma missão multilateral e estritamente defensiva no Estreito de Ormuz, conforme comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu. O objetivo desta missão, acrescenta o comunicado, é restabelecer a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz assim que as condições de segurança permitirem.
Fontes governamentais espanholas admitem que a recusa inicial em participar da primeira conferência pode ter sido mal interpretada. Por isso, enfatizam a profunda preocupação da Espanha com a situação no Estreito de Ormuz, por onde transita 20% do tráfego mundial de petróleo bruto, e defendem o direito à livre navegação. No entanto, o governo espanhol mantém sua firme oposição a participar de qualquer operação militar que possa ser desenvolvida em conexão com a guerra no Irã, o que inclui uma intervenção no Estreito de Ormuz.
Apesar disso, a Espanha deixa em aberto a possibilidade de, após o fim da guerra e sempre sob a égide das Nações Unidas, promover uma operação amparada pela ONU para garantir a segurança no Estreito, na qual a Espanha poderia participar. Essa última opção, ressaltam as fontes consultadas, ainda se encontra em uma fase muito preliminar e sua implementação está condicionada ao alcance de um acordo de paz e à consolidação do cessar-fogo na região.
A mudança de postura da Espanha pode ser interpretada como um esforço para reafirmar sua posição como um ator relevante na diplomacia internacional e demonstrar compromisso com a estabilidade regional, ao mesmo tempo em que mantém sua prudência em relação a envolvimentos militares diretos. A participação na videoconferência permitirá à Espanha expressar suas preocupações e contribuir para o debate sobre soluções pacíficas para a crise, reforçando sua imagem de país mediador e defensor da ordem internacional.
A decisão de participar agora da videoconferência sobre o Estreito de Ormuz sinaliza uma evolução na estratégia diplomática espanhola, que busca equilibrar sua preocupação com a liberdade de navegação e a necessidade de evitar a escalada de conflitos na volátil região do Oriente Médio. A participação, mesmo que à distância e com ressalvas claras sobre envolvimento militar, demonstra um reconhecimento da importância estratégica do Estreito de Ormuz e um desejo de contribuir para a busca por soluções pacíficas.
A Espanha, ao aceitar o convite de Macron e Starmer, busca evitar isolamento diplomático e reafirmar seu papel como um país comprometido com a segurança e a estabilidade global. É notório que a contenção inicial teve como objetivo não agravar as tensões, mas a persistência da crise e a convocação de uma nova reunião com uma abordagem multilateral e defensiva parecem ter convencido o governo espanhol da necessidade de se fazer presente e expor suas posições.
A ênfase na natureza não beligerante da missão e na garantia da liberdade de navegação são pontos cruciais que a Espanha deseja destacar, assegurando que qualquer ação futura esteja alinhada com os princípios do direito internacional e sob o forte escrutínio da ONU. A alternativa de uma participação pós-conflito, sob o amparo das Nações Unidas, demonstra a preferência espanhola por mecanismos multilaterais robustos e pela busca de soluções duradouras e legítimas, longe de intervenções unilaterais ou de caráter bélico direto.
Esta abordagem cuidadosa e ponderada reflete a complexidade do cenário geopolítico e a responsabilidade que a Espanha assume ao participar de discussões que podem moldar o futuro da segurança marítima em uma das rotas comerciais mais importantes do mundo.
Espanha Estreito De Ormuz Emmanuel Macron Keir Starmer Liberdade De Navegação
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Irã pode resistir ‘por semanas’ a bloqueio do Estreito de Ormuz pelos EUA, diz jornalBloqueio a petroleiros iranianos visa pressionar abertura completa da passagem, mas medida pode ser dificultada por estoque iraniano em alto-mar
Read more »
Trump Anuncia Possíveis Novas Conversas com Irã em Meio a Tensão no Estreito de OrmuzEm meio a um impasse no Oriente Médio, o presidente dos EUA, Donald Trump, sinaliza novas negociações com o Irã, enquanto o bloqueio naval americano no estreito de Ormuz intensifica as tensões e provoca reações. Navios-tanque desafiam o bloqueio, gerando preocupações sobre escalada e impacto no programa nuclear iraniano.
Read more »
Entenda a estratégia dos EUA no bloqueio do Estreito de OrmuzSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
EUA dizem que nenhum navio passou pelo bloqueio ao Estreito de OrmuzForças Armadas norte-americanas afirmaram que 10 mil militares monitoram cumprimento do bloqueio, instaurado pelos EUA na entrada do Estreito de Ormuz na segunda-feira (13).
Read more »
Novo petroleiro atravessa o Estreito de Ormuz em meio ao bloqueio dos EUASiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Trump e o Bloqueio do Estreito de Ormuz: Um Órdago com Consequências IncertasA decisão de Donald Trump de bloquear o Estreito de Ormuz, um local já sob tensão, gera dúvidas e preocupações. Analistas e investidores se mostram desconcertados com a estratégia do presidente, que visa enfraquecer a economia iraniana e pressionar a China. A efetividade do bloqueio é questionável, enquanto as possíveis consequências são amplas e desestabilizadoras.
Read more »