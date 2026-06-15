Espanha estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde

A Espanha estreia na Copa do Mundo na segunda-feira, enfrentando o Cabo Verde no Estádio de Atlanta. O time comandado por Luis de la Fuente é um dos favoritos ao título e terá o primeiro desafio diante da grande surpresa das Eliminatórias Africanas, o Cabo Verde. A seleção espanhola desembarca na Copa em sintonia fina com os torcedores e tem um elenco renovado e eficaz. O ponto forte do grupo está na combinação entre a solidez defensiva e a ousadia do ataque jovem. O atacante Lamine Yamal é a principal referência da equipe, enquanto Mikel Oyarzabal representa a eficácia. A vaga de Cabo Verde foi o grande choque das Eliminatórias Africanas e os Tubarões Azuis lideraram o Grupo D com 23 pontos, superando forças tradicionais como Camarões e Angola. O capitão Ryan Mendes simboliza a evolução do país e é o jogador com mais atuações pela seleção e maior goleador da história.

A Espanha estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira, às 13h, no Estádio de Atlanta, contra Cabo Verde , na abertura do Grupo H. O time comandado pelo técnico Luis de la Fuente chega para a competição como um dos favoritos ao título, e terá o primeiro desafio diante da grande surpresa das Eliminatórias Africanas, que já fez história só por sua participação.

A seleção espanhola desembarca na Copa em sintonia fina com os torcedores. Com Luis de la Fuente no comando, a renovação do elenco não só ocorreu sem turbulência, como impôs respeito. La Roja atropelou os adversários nas Eliminatórias, fechando o grupo com 100% de aproveitamento, e acumula 30 partidas sem derrota. O ponto forte do grupo está na combinação entre a solidez defensiva dos jogadores mais experientes e a ousadia de um ataque jovem que lida bem com a pressão.

A principal referência é Lamine Yamal. O atacante chega ao seu primeiro Mundial já como protagonista e peça central da equipe, não mais como promessa. Enquanto Yamal concentra a atenção pelo talento, Mikel Oyarzabal representa a eficácia. O atleta da Real Sociedad se firmou como opção decisiva de Luis de la Fuente em jogos grandes.

Versátil, pode jogar pelos lados ou centralizado, como falso 9, se destacando pelo ótimo posicionamento, liderança e faro de gol em momentos-chave, como mostrou ao decidir a Eurocopa de 2024. A vaga de Cabo Verde foi o grande choque das Eliminatórias Africanas. Os Tubarões Azuis lideraram o Grupo D com 23 pontos, superando forças tradicionais como Camarões e Angola. O triunfo por 1 a 0 contra os camaroneses marcou a virada da campanha sob o técnico Bubista.

Representando um arquipélago de apenas 500 mil habitantes, os Tubarões Azuis tornaram-se a menor nação em extensão territorial a se classificar para um Mundial, superando o recorde que pertencia a Trinidad e Tobago. Será a primeira vez do país em uma Copa do Mundo da FIFA. Filiado desde 1986, Cabo Verde cresceu de forma acelerada nas últimas décadas. Alcançou as quartas de final da Copa Africana de Nações em 2013 e 2023 até garantir a classificação para 2026.

O capitão Ryan Mendes simboliza essa evolução. Aos 36 anos, é o jogador com mais atuações pela seleção, 98 jogos, e o maior goleador da história, com 22 gols. Hoje no futebol da Turquia, Mendes trocou a velocidade de ponta pela inteligência de um articulador. É o ponto central da construção ofensiva cabo-verdiana.

O confronto entre Espanha e Cabo Verde promete ser emocionante, com ambos os times buscando vencer e garantir um bom resultado no Grupo H





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