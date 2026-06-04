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Espanha empata com Iraque em amistoso de preparação para a Copa do Mundo

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Espanha empata com Iraque em amistoso de preparação para a Copa do Mundo
EspanhaIraqueAmistoso
📆6/4/2026 11:52 PM
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A seleção espanhola empatou em 1 a 1 com o Iraque no Riazor, em La Coruña, em amistoso preparatório. O técnico Luis de la Fuente aproveitou para dar oportunidades a jogadores reservas e analisou a partida.

A seleção espanhola de futebol masculino empatou em 1 a 1 com o Iraque na noite desta quinta-feira, no Estádio Riazor, em La Coruña, em partida amistosa de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico Luis de la Fuente optou por escalar um time alternativo, poupando várias estrelas como Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri e Pedri. Com um time misto, a Espanha começou pressionando e abriu o placar cedo: aos 12 minutos, Ferran Torres recebeu passe de Dani Olmo e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro iraquiano. O Iraque, porém, não se intimidou e buscou o empate ainda na primeira etapa.

Aos 34 minutos, um chute de longa distância de Doski pegou o goleiro Joan García desprevenido; a bola desviou levemente em um zagueiro e encobriu o arqueiro espanhol, que falhou ao tentar defender. O primeiro tempo terminou empatado, com a Espanha controlando a posse de bola mas sem conseguir criar chances claras. Na segunda etapa, De la Fuente fez algumas alterações, colocando jogadores como Bryan Gil e Abel Ruiz, mas o ritmo do jogo caiu.

O time espanhol manteve a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa fechada do Iraque, que se limitava a contra-ataques. Aos 70 minutos, o Iraque quase virou o jogo em uma jogada de velocidade, mas o goleiro Joan García se redimiu com uma boa defesa. O jogo seguiu morno, com poucas emoções, e o placar não se alterou.

Após o apito final, De la Fuente destacou a importância de dar minutos a jogadores com menos espaço no grupo principal.

'Eles mereceram. Estamos muito gratos. Criamos uma oportunidade para todos jogarem, e isso nos deixa muito felizes. Alguns deles logo estarão na equipe principal', afirmou o treinador em entrevista coletiva.

O comandante espanhol também comentou o plano tático: 'O plano era mais físico, focado na percepção de jogo. E não houve lesões. Entramos em uma nova fase a partir de amanhã. Chegamos aos Estados Unidos e isso nos faz ver as coisas de forma diferente'.

A delegação espanhola embarca nesta sexta-feira para os Estados Unidos, onde enfrentará o Peru na segunda-feira, dia 8, em Puebla, no México, em seu último jogo preparatório antes do Mundial. A Espanha está no Grupo H da Copa, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. O torneio começa em junho, e a equipe de De la Fuente busca se consolidar como uma das favoritas.

O amistoso contra o Iraque serviu como teste para o elenco reserva, e o treinador pôde avaliar diferentes opções táticas e a resposta dos atletas sob pressão. A falha de Joan García, no entanto, acendeu um sinal de alerta para a posição de goleiro, que tem sido um ponto de debate na convocação.

Com a viagem aos Estados Unidos, a Espanha inicia a última etapa de preparação, com foco em ajustes finos e na integração de todos os jogadores convocados para o Mundial. As críticas da imprensa local foram divididas: alguns elogiaram a oportunidade para os reservas, enquanto outros apontaram a falta de criatividade ofensiva e a fragilidade defensiva. De la Fuente, porém, manteve o discurso positivo e garantiu que o time chegará forte para a estreia.

O amistoso também marcou a estreia de dois jovens talentos, que impressionaram pela disposição e vontade de mostrar serviço

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