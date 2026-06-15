A Espanha foi derrotada por Cabo Verde na estreia da Copa 2026, enquanto Brasil decepiona mais na competição. O jogo entre Espanha e Cabo Verde terminou em 0 a 0, com a equipe africana apresentando um jogo defensivo sólido e impedindo os espanhóis de marcar.

Espanha é derrotada por Cabo Verde na estreia da Copa 2026 , enquanto Brasil decepiona mais na competição. O jogo entre Espanha e Cabo Verde terminou em 0 a 0, com a equipe africana apresentando um jogo defensivo sólido e impedindo os espanhóis de marcar.

A partida foi considerada um 'desastre' pela imprensa internacional, com a Espanha sendo vista como incapaz de ganhar de Cabo Verde. O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, foi o herói da partida e alcançou 1 milhão de seguidores em menos de 10 minutos após o jogo. A atuação do goleiro mobilizou espectadores brasileiros na internet e foi transmitida pelo YouTube.

A Espanha agora aguarda pelo duelo marcado para 19h, entre Arábia Saudita e Uruguai, para saber o desfecho da primeira rodada do Grupo H





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