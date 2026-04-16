Espanha Dispara Importações de Gás Russo em Março, Superando Recordes Históricos em Meio a Instabilidade Global

A Espanha registrou um aumento sem precedentes nas importações de gás natural liquefeito (GNL) proveniente da Rússia em março, atingindo a marca histórica de 9.807 gigawatts-hora (GWh). Este volume supera até mesmo os níveis observados durante a crise energética de 2023, evidenciando um cenário complexo no mercado global de energia, impulsionado por conflitos geopolíticos no Oriente Médio, preços competitivos do gás russo e a busca por alternativas antes de novas restrições da União Europeia. A capacidade de armazenamento da Espanha e o aumento do consumo do setor elétrico também contribuem para este cenário, enquanto o país busca diversificar suas fontes de energia.

A Espanha registrou um aumento sem precedentes nas importações de gás natural liquefeito (GNL) proveniente da Rússia em março, atingindo a marca histórica de 9.807 gigawatts-hora (GWh). Este volume supera até mesmo os níveis observados durante a crise energética de 2023, evidenciando um cenário complexo no mercado global de energia.

Apesar das sanções impostas à Rússia em resposta à sua ofensiva militar contra a Ucrânia, o cronograma gradual da União Europeia permite a importação de gás russo até 2027. Os envios para a Espanha, um dos maiores produtores mundiais deste hidrocarboneto, mais que dobraram em relação a fevereiro, coincidindo com um período de instabilidade geopolítica no Oriente Médio que elevou os preços do gás. O conflito no Golfo Pérsico, com ataques a infraestruturas energéticas em países como Qatar e Emirados Árabes Unidos, levou a uma redução significativa nas suas exportações. Essa conjuntura tem forçado operadores a buscarem alternativas, e o gás russo tem se apresentado como uma opção mais competitiva, com preços mais baixos devido à menor quantidade de compradores potenciais no mercado internacional. A capacidade de armazenamento da Espanha, com seis plantas regasificadoras ativas, permite que traders internacionais adquiram gás russo e o armazenem para posterior reexportação, o que pode explicar parte do aumento nas importações. Adicionalmente, o consumo de gás na Espanha aumentou 2% em março e 3,4% no acumulado do ano, impulsionado principalmente pelo setor elétrico. A operação reforçada das centrais de ciclo combinado de gás tem sido crucial para garantir a estabilidade do sistema elétrico, evitando novos apagões. Outro fator relevante é a iminente restrição da União Europeia à compra de gás russo no mercado spot a partir de abril. Essa medida pode ter incentivado traders a aumentarem suas aquisições antes da entrada em vigor das novas regras. Empresas como a Naturgy, com contratos de longo prazo com a Rússia, não têm aumentado suas compras, mas a incerteza para o próximo ano é grande, com planos da UE para vetar o GNL russo em janeiro e o gás por gasoduto no outono. Essa possibilidade tem gerado preocupações em alguns estados membros, pois o fechamento da via russa poderia dificultar o abastecimento no mercado atacadista. Diante deste cenário de volatilidade e incertezas, a Espanha busca ativamente alternativas para diversificar suas fontes de energia. A complexidade do mercado de gás, influenciada por conflitos geopolíticos e decisões regulatórias, demanda um monitoramento constante e estratégias flexíveis para garantir a segurança energética do país





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gás Natural Rússia Importações União Europeia Guerra Na Ucrânia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cédric e Maik: Web dispara críticas por falta de oportunidade à Cria de CotiaDebate entre torcedores domina web com escolha envolvendo Cédric e Maik às vésperas de duelo pela Sul-Americana contra O'Higgins

Read more »

Joia do Real Madrid pode trocar Espanha pela Seleção Brasileira, diz jornalBryan Bugarin, de 17 anos, nasceu em Vigo, na Espanha

Read more »

Busca por formação em IA dispara entre profissionais brasileirosEntre janeiro e março deste ano, horas de estudo já superaram 2025 inteiro, aponta levantamento da Único Skill

Read more »

Flamengo Dispara Como Gigante Financeiro: Clube Brasileiro Lidera o Ranking Fora da EuropaAnálise detalhada do demonstrativo financeiro de 2025 revela que o Flamengo não só se consolida como o clube mais rico das Américas, mas também alcança um faturamento expressivo que o posiciona entre os maiores do mundo fora do continente europeu, impulsionado por conquistas, direitos de transmissão e comercialização.

Read more »

Neymar discute com torcedor na Vila Belmiro e dispara: 'Faço até mais do que deveria'Atacante rebate críticas após empate do Santos e reclama de ataques pessoais vindos das arquibancadas

Read more »

Corinthians bate o Santa Fe e dispara na liderança de seu grupo na LibertadoresCom gols de Raniele e Gustavo Henrique, Timão faz o dever de casa, vence os colombianos e chegam ao segundo triunfo na competição continental

Read more »