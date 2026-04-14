Espanha: Decreto sobre Regularização de Imigrantes Endurece Condições, Mas Busca Abranger o Máximo Possível

O governo espanhol prepara um decreto que visa regularizar cerca de 500.000 imigrantes. As novas regras endurecem as exigências, principalmente em relação aos antecedentes criminais, mas também buscam facilitar o processo, concedendo prazos e apoio diplomático para a obtenção de documentos. A iniciativa, que enfrenta debates políticos, prevê medidas para garantir a legalização e a proteção de imigrantes vulneráveis.

O texto definitivo do decreto que abrirá as portas para uma regularização extraordinária de cerca de 500.000 imigrantes, a ser aprovado nesta terça-feira pelo Conselho de Ministros e ao qual o EL PAÍS teve acesso, endurece as condições para aceder a este processo na questão crucial dos antecedentes criminais , tal como recomendado pelo Conselho de Estado, mas, ao mesmo tempo, busca uma fórmula para que o número máximo possível de estrangeiros possa ser abrangido.

A norma concede-lhes um mês para solicitar os documentos nos seus países e, se não conseguirem que lhos enviem, será o próprio Executivo quem solicitará diretamente, através de vias diplomáticas, esses documentos durante um processo de três meses, a fim de facilitar que cheguem a tempo e possam ser regularizados. As outras condições são mais fáceis de cumprir: encontrar-se em Espanha antes de 1 de janeiro de 2026, ter estado pelo menos cinco meses, “não representar uma ameaça para a ordem pública” e uma destas três: demonstrar alguma ligação laboral, permanecer em Espanha com a sua unidade familiar, sempre que inclua filhos menores ou dependentes, ou encontrar-se em situação de vulnerabilidade comprovada.

O grande problema para milhares de imigrantes é obter rapidamente nos seus países o certificado que prova que não têm antecedentes criminais, dada a forma como funciona a administração consular em muitos deles e a impossibilidade de viajar. O Governo tinha pensado numa fórmula para solucionar esse problema, permitindo que bastasse o pedido desses antecedentes e uma declaração voluntária do interessado de que não os tinha. Mas o Conselho de Estado assinalou que esse sistema não era suficientemente seguro, pelo que o Executivo alterou o modelo, mas sempre com a intenção de realizar uma regularização muito importante, de cerca de 500.000 pessoas.

Diversas fontes do Governo consultadas confiam em que esta nova fórmula não afete de forma significativa o número final de beneficiários, embora isso se verá na aplicação. O Executivo está decidido a seguir em frente com esta questão, que conta com o apoio não só de todo o espectro progressista - a norma foi impulsionada por um pacto entre o Governo e o Podemos há dois meses, em plena pré-campanha das eleições em Aragão - mas também da patronal e da Igreja, que tem sido especialmente veemente no seu impulso, ao ponto de isso lhe provocar um confronto com o Vox, no qual Santiago Abascal chegou a dizer que há bispos a fazer negócios com este assunto.

O período da regularização, que termina a 30 de junho, coincide precisamente com a visita do Papa a Espanha com a imigração como questão central, tanto que visitará as Canárias para se interessar pela situação dos africanos que chegam ali em cayucos numa viagem muitas vezes mortal. O debate sobre a regularização também se infiltrará nas eleições andaluzas. O Vox é radicalmente contra e o PP agora também, embora no princípio tenha apoiado a iniciativa legislativa popular que a pedia e que contava com o apoio da Cáritas, controlada pela Igreja.

O dos antecedentes é uma das principais alterações do texto que será aprovado nesta terça-feira sobre os projetos anteriores. De acordo com as recomendações do Conselho de Estado, se não se dispuser do documento que acredite que não foram cometidos crimes nos cinco anos anteriores a este processo, o migrante não poderá obter a sua autorização de residência. Mas será flexível nos prazos para isso, tendo em conta as dificuldades que este processo pode acarretar em alguns países. Se, decorrido um mês desde que a pessoa estrangeira solicitou o seu certificado de antecedentes criminais, não o tiver recebido, o Ministério da Presidência tentará obtê-lo por via diplomática e dar-se-ão três meses de espera. Se nesse tempo não tiverem chegado os documentos, serão habilitados mais 15 dias para que o interessado o tente de novo. Mas o que se elimina é a possibilidade de que baste uma declaração responsável de não ter cometido crimes, no caso de ser impossível obter o documento.

O segundo aspeto do decreto que foi modificado, também a pedido do Conselho de Estado, refere-se às pessoas que querem aderir a esta regularização mas solicitaram em Espanha proteção internacional devido às circunstâncias em que saíram dos seus países de origem, ou seja, razões de violência ou discriminações que colocam em perigo as suas vidas. Em rascunhos anteriores, exigia-se que renunciassem a esses trâmites se quisessem juntar-se à regularização. No novo texto exige-se que desistam da proteção internacional solicitada, mas apenas quando a autorização de residência tiver sido concedida. Desta forma, se não encontrarem uma via de residência, podem optar por outra sem colocar em perigo ambas, algo a que o Conselho de Estado alertou.

Este decreto representa uma tentativa de equilibrar a necessidade de controlar a imigração com a proteção dos direitos humanos e a facilitação da integração social dos imigrantes que já residem em Espanha. A complexidade do processo reflete a delicada situação política e social em torno da questão da imigração.





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