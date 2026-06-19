Espanha confirma nova lesão de Víctor Muñoz e tem baixa para confronto contra Arábia Saudita na Copa do Mundo

A seleção espanhola anunciou que o atacante Víctor Muñoz, recém-contratado pelo Liverpool, sofreu uma lesão muscular durante os treinos e está fora do próximo jogo pela Copa do Mundo. O jogador segue em recuperação, mas a Federação Espanhola não definiu um prazo para seu retorno.

A Espanha confirmou uma baixa importante para seu próximo compromisso na Copa do Mundo, a partida contra a Arábia Saudita , marcada para domingo (21), válida pela segunda rodada do Grupo H. O atacante Víctor Muñoz , recém-contratado pelo Liverpool, sofreu uma nova lesão muscular durante os treinos realizados em Chattanooga, no Tennessee, e agora passa por avaliação detalhada do departamento médico da seleção.

De acordo com comunicado emitido pela Federação Espanhola de Futebol, o jogador enfrentava um plano de recuperação programado e individualizado quando ocorreu uma contratura muscular adicional, o que atrasará significativamente seu retorno às competições. A disponibilidade de Muñoz para as próximas partidas depende diretamente da evolução de seus sintomas, sendo sua presença contra os sauditas considerada improvável.

Na estreia da Espanha no torneio, um empate sem gols contra Cabo Verde, o ponta de 22 anos permaneceu no banco de reservas, sob um regime de controle de carga, indicando que não estava cem por cento fisicamente. Sua negociação com o Liverpool, concluída recentemente, girou em torno de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 237 milhões), o que aumenta a preocupação da comissão técnica com seu estado físico.

O técnico Luis de la Fuente agora acumula problemas no setor ofensivo e defensivo. Além da ausência de Muñoz, o treinador ainda não pode contar com Lamine Yamal, craque do Barcelona, e Nico Williams, ponta importante, que também não estão recuperados de suas respectivas questões físicas e seguem em tratamento. Essas múltiplas baixas forçam De la Fuente a repensar sua escalação e buscar soluções dentro do elenco, reduzindo as opções táticas para um confronto direto pela liderança do grupo.

A partida contra a Arábia Saudita ganha contornos de urgência, pois um resultado positivo é essencial para garantir a classificação espanhola às oitavas de final com antecedência. A equipe busca retomar a solidez ofensiva que a caracteriza, mas as constantes lesões em jogadores jovens e fundamentais perturbam a preparação. A Federação Espanhola monitora de perto a evolução de todos os envolvidos, priorizando a recuperação completa para evitar riscos maiores.

Os torcedores espanhóis expressam preocupação nas redes sociais, temendo que as baixas comprometam o desempenho coletivo em um torneio de Alta competitividade. O Grupo H, que também inclui Costa do Marfim, permanece equilibrado, e cada ponto conta. Enquanto isso, o Liverpool acompanha o desenvolvimento de Muñoz à distância, ciente do investimento realizado e da necessidade de preservar seu novo atleta para o futuro. A lesão muscular, comum em períodos de alta exigência física, exige paciência e cuidados rigorosos.

A comissão técnica espanhola deve realizar testes nesta sexta-feira para definir o substituto de Muñoz, com nomes como Ferran Torres ou Dani Olmo ganhando chances. A pressão aumenta sobre De la Fuente para encontrar rapidamente uma alternativa eficaz, mantendo o padrão de jogo da equipe. A Arábia Saudita, por sua vez, chega motivada após conquistar um empate heroico na primeira rodada e buscará explorar as fragilidades espanholas.

O jogo promete ser taticamente intenso, com a Espanha precisando demonstrar maturidade mesmo diante das adversidades. A solidez defensiva, aliada a um ataque criativo, será fundamental para superar a ausência de um dos principais nomes do elenco. O mundo do futebol acompanha atento a evolução dessa situação, que pode impactar não só o destino da Espanha na Copa, mas também os planos do Liverpool para a próxima temporada





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