A Espanha estreia no Mundial de 2026 contra Cabo Verde, com uma sequência positiva de 30 jogos. A equipe é comandada por Luis de la Fuente e conta com jogadores como Lamine Yamal, Nico Williams e Pedri.

A Espanha , campeã da Copa do Mundo de 2010, estreia no Mundial nesta segunda-feira (15) contra Cabo Verde , às 13h (de Brasília). Comandada por Luis de la Fuente, a seleção é uma das favoritas ao título nesta edição.

A sequência positiva jamais foi alcançada pela seleção espanhola antes de um Mundial. Cucurella leva pijama da esposa como amuleto da sorte para a Copa. Aos 18 anos, o espanhol Lamine Yamal é um dos prodígios do futebol na atualidade, e começou a se destacar mundialmente quando tinha apenas 16 anos. Isso porque, o atacante ajudou na campanha vitoriosa da Espanha no título da Eurocopa de 2024.

Além de Yamal, a Espanha aposta no talento de sua nova geração, que conta com outros grandes craques como Nico Williams, Pedri, Gavi e Pau Cubarsí. Assumindo um papel de protagonismo no setor ofensivo da equipe, vale lembrar que Lamine Yamal e os demais também contribuíram para a classificação da seleção europeia para o Mundial de 2026. Embora não tenha conquistado a última Nations League, a Espanha chegou à decisão contra Portugal.

Após prorrogação e empate de 2 a 2, a equipe de Luis de la Fuente deixou a vitória escapar nos pênaltis, perdendo de 5 a 3 nas batidas e terminando com o vice-campeonato. Na fase de grupos, a Espanha terminou em primeiro lugar do Grupo A4, somando cinco vitórias e um empate em seis partidas. Nas quartas de final, eliminou a Holanda, e na semifinal, novamente foi o carrasco da França, assim como na Eurocopa de 2024.

Campeã da competição em 2023, a Espanha perdeu para a seleção de Portugal, que se tornou bicampeã com títulos em 2019 e 2025. Dentre as grandes seleções europeia, a Espanha se destaca por ser a atual campeã da Eurocopa, título conquistado sobre a Inglaterra, em 2024. O título, com gols de Nico Williams e Mikel Oyarzabal, fez da Fúria a primeira seleção a levantar quatro vezes a taça do torneio (1964, 2008, 2012 e 2024).

Luis de la Fuente, que antes de assumir a equipe principal trabalhou nas seleções de base, se juntou ao grupo de José Villalonga, Luis Aragonés e Vicente Del Bosque de treinadores campeões com a Fúria. Na edição de 2024, a Espanha chegou para a final como favorita, já que teve uma campanha invicta na competição, tendo vencido todas as partidas da fase de grupos, além das oitavas, contra a Geórgia, das quartas, contra a anfitriã Alemanha, e da semifinal, contra a França.

À época, a escalação escolhida pelo técnico foi Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Nico Williams, Morata e Yamal. Dentre os nomes, Carvajal, Le Normand, Dani Olmo e Morata não foram convocados, mas os demais podem estar na formação de Luis de la Fuente para a estreia da Espanha na Copa de 2026.

Desde o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, ferramentas de inteligência artificial (IA) e levantamentos especializados apontam a Espanha como favorita da competição. De acordo com o Google Gemini, por exemplo, a probabilidade de vitória era de 17%, seguida por França (14%) e Inglaterra (11%). O Grok, inteligência artificial da rede social X, foi outra ferramenta que definiu acom a maior chance de vencer o torneio, elevando a probabilidade para 19%.

Já a Perplexy ressaltou que as apostas são motivadas pelo título na Euro 2024 e pela revelação de jovens como Pedri e Lamine Yamal. A Universidade de Tecnologia de Dortmund, revelada no dia 9 de junho, apontou que a seleção europeia possui 14,5% de probabilidade de conquistar o bicampeonato mundial. Outro motivo que faz a Espanha estrear como uma das candidatas ao título é o fato da Espanha estar com uma invencibilidade de 30 jogos.

A última vez que a equipe de Luis de la Fuente teve uma derrota foi em março de 2024





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