Espanha busca superar histórico recente em Copas após conquista da Euro 2024

Com 30 jogos de invencibilidade e título europeu, seleção espanhola tenta apagar eliminações precoces das últimas três Copas do Mundo a partir de 2014.
A seleção espanhola, sob o comando de Luis de la Fuente e liderada no ataque por Lamine Yamal , chega à Copa do Mundo de 2026 credenciada por uma impressionante invencibilidade de 30 jogos e pela recente conquista da Eurocopa de 2024.
No entanto, carrega um histórico de desempenho aquém das expectativas em Copas do Mundo desde a sua única vitória no torneio, em 2010. Após esse título, a Fúria obteve apenas três vitórias nas três edições seguintes da competição, totalizando 11 partidas disputadas entre 2014, 2018 e 2022.
No Brasil, em 2014, a equipe sofreu derrotas dolorosas para a Holanda (5 a 1) e Chile (2 a 0), vencendo apenas a Austrália (3 a 0), o que resultou em eliminação ainda na primeira fase. Quatro anos depois, na Rússia, classificou-se às oitavas após vitória sobre o Irã (1 a 0) e empates com Portugal (3 a 3) e Marrocos (2 a 2), mas foi eliminada pelos anfitriões após empate em 1 a 1 no tempo normal e derrota por 4 a 3 nos pênaltis.
No Catar, em 2022, a Espanha iniciou com uma goleada de 7 a 0 sobre a Costa Rica, mas depois empatou com a Alemanha (1 a 1) e perdeu para o Japão (2 a 1) na fase de grupos. Nas oitavas, nova despedida precoce contra Marrocos após 0 a 0 no tempo regulamentar e derrota por 3 a 0 nos pênaltis.
Para reverter esse cenário, a seleção conquistou a Eurocopa de 2024 e ficou com o vice-campeonato na Liga das Nações deste ano, perdendo para Portugal nos pênaltis após empate por 2 a 2. Desde 2010, a Roja também levou a Eurocopa de 2012 e a Liga das Nações de 2022/2023. A fase atual transmite confiança para superar os obstáculos das últimas Copas. A marca de 30 jogos sem derrota é um feito inédito para a Espanha antes de um Mundial.
A estreia na Copa de 2026 ocorre nesta segunda-feira contra Cabo Verde, em Atlanta, pelo Grupo H, que inclui ainda Uruguai e Arábia Saudita
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