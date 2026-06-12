Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Espanha busca superar histórico recente em Copas após conquista da Euro 2024

Esportes News

Espanha busca superar histórico recente em Copas após conquista da Euro 2024
EspanhaCopa Do Mundo 2026Eurocopa 2024
📆6/12/2026 12:21 PM
📰Lance!
82 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 51%

Com 30 jogos de invencibilidade e título europeu, seleção espanhola tenta apagar eliminações precoces das últimas três Copas do Mundo a partir de 2014.

A seleção espanhola, sob o comando de Luis de la Fuente e liderada no ataque por Lamine Yamal , chega à Copa do Mundo de 2026 credenciada por uma impressionante invencibilidade de 30 jogos e pela recente conquista da Eurocopa de 2024.

No entanto, carrega um histórico de desempenho aquém das expectativas em Copas do Mundo desde a sua única vitória no torneio, em 2010. Após esse título, a Fúria obteve apenas três vitórias nas três edições seguintes da competição, totalizando 11 partidas disputadas entre 2014, 2018 e 2022.

No Brasil, em 2014, a equipe sofreu derrotas dolorosas para a Holanda (5 a 1) e Chile (2 a 0), vencendo apenas a Austrália (3 a 0), o que resultou em eliminação ainda na primeira fase. Quatro anos depois, na Rússia, classificou-se às oitavas após vitória sobre o Irã (1 a 0) e empates com Portugal (3 a 3) e Marrocos (2 a 2), mas foi eliminada pelos anfitriões após empate em 1 a 1 no tempo normal e derrota por 4 a 3 nos pênaltis.

No Catar, em 2022, a Espanha iniciou com uma goleada de 7 a 0 sobre a Costa Rica, mas depois empatou com a Alemanha (1 a 1) e perdeu para o Japão (2 a 1) na fase de grupos. Nas oitavas, nova despedida precoce contra Marrocos após 0 a 0 no tempo regulamentar e derrota por 3 a 0 nos pênaltis.

Para reverter esse cenário, a seleção conquistou a Eurocopa de 2024 e ficou com o vice-campeonato na Liga das Nações deste ano, perdendo para Portugal nos pênaltis após empate por 2 a 2. Desde 2010, a Roja também levou a Eurocopa de 2012 e a Liga das Nações de 2022/2023. A fase atual transmite confiança para superar os obstáculos das últimas Copas. A marca de 30 jogos sem derrota é um feito inédito para a Espanha antes de um Mundial.

A estreia na Copa de 2026 ocorre nesta segunda-feira contra Cabo Verde, em Atlanta, pelo Grupo H, que inclui ainda Uruguai e Arábia Saudita

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Espanha Copa Do Mundo 2026 Eurocopa 2024 Luis De La Fuente Lamine Yamal Histórico Copas

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marrocos e Seleção Brasileira em Copas; veja cinco curiosidadesMarrocos e Seleção Brasileira em Copas; veja cinco curiosidadesBrasil enfrenta a seleção africana na primeira rodada da Copa do Mundo, no sábado (13), às 19h (de Brasília)
Read more »

Vasco lidera ranking de gols em Copas do Mundo entre clubes brasileirosVasco lidera ranking de gols em Copas do Mundo entre clubes brasileirosUm levantamento que considera gols marcados por jogadores de clubes brasileiros em Copas do Mundo entre 1930 e 2022 aponta o Vasco...
Read more »

Messi é o jogador com mais participações em gols da história das Copas; veja rankingMessi é o jogador com mais participações em gols da história das Copas; veja rankingMessi lidera o ranking e terá na Copa de 2026 a chance de ampliar sua vantagem sobre os concorrentes
Read more »

Pelé e Maradona serão homenageados em cerimônia de abertura da Copa do MundoPelé e Maradona serão homenageados em cerimônia de abertura da Copa do MundoEstádio Azteca abriu e encerrou as Copas de 1970 e 1986 e agora volta ao protagonismo
Read more »



Render Time: 2026-06-12 15:20:47