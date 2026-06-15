Espanha, Bélgica, Uruguai e outras seleções estreiam no Mundial; confira o valor dos elencos e os jogadores mais caros de cada país

A Espanha lidera o ranking de valor de mercado das seleções que estreiam no Mundial, seguida pela Bélgica e Uruguai. A seleção espanhola tem um elenco avaliado em 1,22 bilhão de euros, enquanto a Bélgica tem um elenco avaliado em 547,50 milhões de euros. O Uruguai tem um elenco avaliado em 359,30 milhões de euros.

A Espanha lidera o ranking de valor de mercado das seleções que estreiam no Mundial , seguida pela Bélgica e Uruguai . A seleção espanhola tem um elenco avaliado em 1,22 bilhão de euros, enquanto a Bélgica tem um elenco avaliado em 547,50 milhões de euros.

O Uruguai tem um elenco avaliado em 359,30 milhões de euros. A Espanha também tem os dois jogadores mais caros do planeta, Lamine Yamal e Erling Haaland, avaliados em 200 milhões de euros cada. O Uruguai tem o meia Federico Valverde, avaliado em 90 milhões de euros. A Bélgica tem o ponta-esquerda Jérémy Doku, avaliado em 75 milhões de euros.

A Arábia Saudita tem um elenco avaliado em 40,68 milhões de euros, enquanto a Nova Zelândia tem um elenco avaliado em 34,35 milhões de euros. A seleção iraniana tem um elenco avaliado em 32 milhões de euros. A Espanha enfrenta o Cabo Verde no início da tarde, às 13 horas, no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta. A Bélgica enfrenta o Egito às 16h, em Seattle, no Lumen Field.

O Uruguai enfrenta a Arábia Saudita às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami. A Nova Zelândia enfrenta a Irã às 22h, no SoFi Stadium, em Los Angeles





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