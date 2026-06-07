Eslovênia e Croácia empatam em jogo equilibrado pelas eliminatórias da Eurocopa

A Eslovênia e a Croácia empataram sem gols em partida válida pelas eliminatórias da UEFA para a Eurocopa. O jogo, realizado em Ljubljana, foi marcado por oportunidades de gol para ambos os lados, mas com defesas sólidas que prevaleceram. A Croácia, maior favorita, dominou a posse de bola, enquanto a Eslovênia explorou contra-ataques. O resultado mantém a Croácia na liderança do grupo e deixa a Eslovênia na busca por classificação direta.

A partida entre Eslovênia e Croácia , válida pelas eliminatórias da UEFA para a Eurocopa , reuniu duas seleções que buscam se firmar no cenário continental. O jogo, disputado em Ljubljana , desde o início mostrou um equilíbrio estratégico, com a Croácia tentando impor seu ritmo de posse de bola, enquanto a Eslovênia apostava em transições rápidas e jogadas pelas laterais.

O primeiro tempo foi marcado por algumas chances claras de gol, mas com defesas bem postadas e goleiros atentos. A Eslovênia criou a primeira oportunidade com Zan Vipotnik, que arriscou um chute de pé direito da direita da área, defendido pelo arqueiro croata. Logo depois, Erik Janza, também pela Eslovênia, perdeu uma chance após finalizar com o pé esquerdo do lado esquerdo da área, em assistência de Tjas Begic com um cruzamento.

A Croácia respondeu com Mateo Kovacic, que finalizou de fora da área com o pé direito, após escanteio cobrado por Luka Modric, mas o chute saiu fraco e foi bloqueado. Aos poucos, a partida ganhava em intensidade, com as duas equipes alternando ataques, mas sem conseguir converter as oportunidades em gol. No segundo tempo, a Croácia intensificou as investidas, principalmente através de cruzamentos na área.

Ante Budimir, de cabeça, quase abriu o placar após assistência de Marco Pasalic, mas o goleiro esloveno conseguiu defender. Ivan Perisic também teve uma chance, finalizando com o pé direito do meio da área, novamente em cruzamento de Pasalic, mas a defesa novamente salvou. A Eslovênia, por sua vez, reagiu com rapidíssimos contra-ataques. Danijel Sturm finalizou de pé direito da esquerda da área, mas o chute foi bloqueado pela defesa croata.

Sandi Lovric, com o pé esquerdo do meio da área, perdeu uma boa chance após passe de cabeça de Sturm. Adam Gnezda Cerin também arriscou de fora da área, com assistência de Vipotnik após escanteio, mas o chute saiu ao lado. Nos instantes finais, Sturm quase surpreendeu novamente, de cabeça, após escanteio cobrado por Marcel Ratnik, mas a defesa croata conseguiu afastar.

O empate sem gols reflete a igualdade em campo, com ambas as seleções mostrando qualidade defensiva e desperdiçando oportunidades. O resultado mantém a Croácia na liderança do grupo, enquanto a Eslovênia segue na busca por uma vaga de classificação direta. A partida também foi marcada pela presença de jogadores experientes, como Modric e Perisic, e por novas promessas, como Vipotnik e Begic, demonstrando o equilíbrio e a competitividade do grupo.

No final, os treinadores reconheceram a dificuldade e a importância do ponto conquistado, ressaltando que a disputa segue aberta até a próxima rodada





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