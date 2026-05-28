Esfregar os olhos: riscos e consequências

Esfregar os olhos pode parecer inofensivo, mas pode levar a consequências graves, como infecções e danos à córnea. Descubra as causas da coceira nos olhos e como evitar danos à córnea.

Esfregar os olhos pode parecer uma ação inofensiva, mas pode levar a consequências graves, como infecções e danos à córnea. A coceira nos olhos é frequentemente causada por conjuntivite alérgica ou síndrome do olho seco .

Tratamentos incluem lágrimas artificiais e colírios antialérgicos. É crucial evitar esfregar os olhos para prevenir complicações graves. A coceira nos olhos pode ser causada por várias razões, incluindo conjuntivite alérgica, síndrome do olho seco e dermatite. A conjuntivite alérgica é uma reação inflamatória da conjuntiva, a membrana transparente que reveste a superfície do olho.

Os alérgenos se ligam à superfície das células, levando à liberação de moléculas químicas inflamatórias que desencadeiam a sensação de coceira. A síndrome do olho seco é uma condição em que a córnea e a conjuntiva não produzem suficientes lágrimas, levando a coceira e irritação nos olhos. A dermatite é uma inflamação da pele das pálpebras, que pode causar coceira e irritação nos olhos. A coceira nos olhos pode levar a danos à córnea, incluindo ceratocone e abrasões.

O ceratocone é uma condição na qual a córnea torna-se progressivamente mais fina e com formato mais irregular. As abrasões da córnea são arranhões na fina membrana transparente que cobre a córnea e podem ser causadas por esfregar os olhos com força ou por uma unha que toca a córnea acidentalmente. A coceira nos olhos também pode causar uma hemorragia subconjuntival, que é uma contusão na superfície do olho que não causa danos permanentes.

A conjuntivite é uma infecção da conjuntiva que pode ser transmitida ao esfregar os olhos e pode ser causada por vírus ou bactérias. É crucial evitar esfregar os olhos para prevenir complicações graves e buscar tratamento médico se a coceira nos olhos persistir ou piorar





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coceira Nos Olhos Conjuntivite Alérgica Síndrome Do Olho Seco Dermatite Ceratocone Abrasões Da Córnea Hemorragia Subconjuntival Conjuntivite

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chás para Dormir: Receitas Naturais Contra a InsôniaDescubra como preparar infusões calmantes com camomila, lavanda, valeriana e outras ervas para combater a insônia e melhorar a qualidade do sono.

Read more »

9 formas de usar água oxigenada na limpeza domésticaDescubra como a água oxigenada, além de curativos, pode ser uma aliada na limpeza da casa: desde desinfetar superfícies até remover odores e manchas, com segurança e eficácia.

Read more »

'Natal amargo' chega aos cinemas; faça o quiz e descubra qual personagem dos filmes de Almodóvar você seriaNovo longa do diretor espanhol estreia nesta quinta-feira (28); relembre algumas 'chicas Almodóvar' e saiba com qual você mais se parece

Read more »

Dua Lipa inclui dois lugares do Brasil em lista de seus favoritos no mundo; descubra quaisEstrela britânica esteve no país em novembro do último ano para shows em São Paulo e no Rio de Janeiro

Read more »