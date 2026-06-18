Escultura Curumim da Lagoa retorna restaurada à lagoa após roubo de braço e lança

A estátua indígena da Lagoa Rodrigo de Freitas, vandalizada em 2024, foi recuperada em restauração feita pelo filho do escultor original, custando R$ 50 mil e reacendendo o debate sobre a proteção do patrimônio público.

A estátua "Curumim da Lagoa", símbolo da história indígena da região da Lagoa Rodrigo de Freitas, voltou ao seu lugar habitual depois de passar dois meses e meio em processo de restauração.

O monumento, que representa um jovem indígena pescando, sofreu um novo ato de vandalismo quando ladrões removeram parte do braço direito e a lança que compõe a cena. A peça, de bronze e com quase dois metros de altura e oito toneladas, foi retirada da margem da lagoa para ser reparada pela Secretaria Municipal de Conservação, em parceria com a Prefeitura do Rio.

O trabalho de recuperação foi conduzido por Luiz Augusto Correia de Araújo, filho do escultor pernambucano Pedro Gaspar Jens Correia de Araújo, autor da obra original inaugurada em 1979. Luiz Augusto utilizou um molde feito a partir de uma escultura idêntica que havia sido preservada por um antigo cliente do pai, permitindo reproduzir fielmente as partes subtraídas e garantir que o retorno da obra fosse o mais próximo possível do original.

A restauração demandou um investimento de aproximadamente R$ 50 mil, recursos provenientes do orçamento da Secretaria de Conservação, que destina cerca de 30% dos seus gastos à reparação de bens culturais danificados por atos vandálicos. O secretário municipal de Conservação, Diego Vaz, ressaltou que o retorno da escultura não tem apenas valor estético, mas também simbólico: "É devolver ao Rio algo que sempre fez parte da sua identidade, ao mesmo tempo em que denunciamos o custo social de crimes contra o patrimônio público".

O episódio reacende o debate sobre a necessidade de medidas preventivas mais eficazes, como o reforço de vigilância e a escolha de locais menos vulneráveis, lembrando que, em 2011, o monumento havia sido deslocado para uma pedra mais afastada da margem na tentativa de evitar novos ataques. Com a conclusão dos trabalhos, o Curumim da Lagoa foi reinstalado na mesma zona de pesca que lhe era tradicional, retomando a posição de destaque nas paisagens fotográficas da região e reforçando a memória dos povos originários que habitavam a área antes da urbanização.

A comunidade local e os visitantes poderão novamente apreciar a obra, que, além de representar a herança indígena, simboliza a resiliência cultural da cidade diante dos desafios de preservação. O caso também traz à tona a necessidade de reflexão sobre a destinação de recursos públicos, que, em vez de serem direcionados a novos projetos de infraestrutura, são frequentemente redirecionados para consertar os danos provocados por atos criminosos.

Esta restauração marca a terceira grande intervenção na escultura, evidenciando tanto a vulnerabilidade do patrimônio quanto o comprometimento das autoridades e dos artistas descendentes em manter viva a história da cidade





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