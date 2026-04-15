Escolas Espanholas: Níveis de Poluição do Ar Excedem Recomendações da OMS, Prejudicando a Saúde dos Estudantes

Um estudo recente revela que as crianças espanholas estão expostas a níveis perigosos de poluição do ar nas escolas, ultrapassando os limites recomendados pela OMS. A pesquisa, realizada pela Ecologistas en Acción, demonstra a necessidade urgente de medidas para proteger a saúde dos jovens.

Os escolares espanhóis respiram níveis de contaminação acima das recomendações da Organização Mundial da Saúde ( OMS ), tanto nos arredores das escolas quanto no interior das salas de aula. Esta é uma das principais conclusões da quinta campanha de medições de dióxido de nitrogênio (NO2) em ambientes escolares realizada pela Ecologistas en Acción, através de ciência cidadã com captadores de baixo custo.

Para esta ocasião, foram recolhidas amostras em 412 estabelecimentos educativos, centros de saúde e zonas especialmente sensíveis para os escolares de 66 núcleos urbanos de 10 comunidades autónomas. A amostra não inclui cidades como Madrid e abrange outros municípios menores. Como explica Carmen Duce, coordenadora da campanha Clean Cities/Ecologistas en Acción, a escolha dos locais não seguiu nenhum critério estatístico, mas responde ao especial interesse e envolvimento encontrados nestas localidades. Há muitas Ampas e escolas que entraram em contato conosco para que fizéssemos medições lá, comenta a coordenadora, que especifica que contaram com a ajuda de 600 voluntários, entre mães e pais, professores e alunos.

Dos 412 ambientes escolares analisados, em oito foram detectados níveis de contaminação acima mesmo dos 40 microgramas por metro cúbico (µg/m3) de NO2, o limite legal atualmente vigente. Mas, além disso, em 249 deles foram registrados níveis superiores a 20 µg/m3, o máximo indicado na nova Diretiva de Qualidade do Ar que deve entrar em vigor, o mais tardar, em 2030. E em 396 deles, 96%, foram ultrapassados os 10 µg/m3 recomendados pela OMS. Apenas em 17 das escolas analisadas as medições do ar que os escolares respiram cumprem os requisitos deste organismo internacional.

Apesar de quase todas as medições estarem dentro do limite legal vigente de NO2, os responsáveis pela amostragem consideram estes valores em ambientes escolares muito alarmantes. Não é apenas uma questão de cumprir com a lei ou um número, mas isso tem um impacto na saúde das pessoas, e muito especialmente das crianças, ressalta Duce. Como especifica o relatório realizado pela Ecologistas en Acción, os cérebros e pulmões de jovens em idade escolar estão em desenvolvimento, por isso os contaminantes os afetam mais. Além disso, em proporção ao seu tamanho e dada a sua atividade física, respiram muitas mais vezes por dia do que as pessoas adultas, por isso o seu organismo, proporcionalmente, recebe mais contaminantes.

Uma campanha a mais, os resultados voltam a mostrar que as escolas em que há mais tráfego de carros perto são também aquelas em que se registram níveis mais altos de contaminação. Quando medimos em Madrid, encontramos valores ainda mais altos, incide a representante da Clean Cities/Ecologistas en Acción. No entanto, a novidade este ano é que, pela primeira vez, foram recolhidas amostras no interior de 34 centros escolares. Embora o esperado seja que a poluição de NO2 se reduza conforme aumenta a distância das ruas, em 80% dos registros de interiores os níveis continuam acima da recomendação da OMS. No interior das salas de aula também se respira dióxido de nitrogênio, ressalta a coordenadora da campanha.

As medições foram realizadas com captadores passivos, tipo tubo ou tipo Palmes, que foram colocados com a ajuda dos voluntários em postes de luz e outros pontos dos ambientes escolares. Os dispositivos ficaram três semanas nos locais escolhidos, entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, sendo enviados depois a dois laboratórios de referência para analisá-los. Este tipo de medidores são menos precisos que as estações de qualidade do ar da administração, pois com eles se obtém uma média diária de µg/m3 (a contaminação captada dividida pelos 21 dias em que estão colocados), enquanto que as medições oficiais dão valores horários. No entanto, estes dispositivos de baixo custo podem ser colocados muito mais perto do ambiente dos escolares, e inclusive entrar nas salas de aula (onde passam mais tempo), para ter uma ideia do ar que estão respirando.

Com eles não pretendemos competir com as estações de qualidade do ar das comunidades autónomas e dos municípios, mas são dispositivos de baixo custo — cada tubinho vale 20 euros —, muito úteis para fazer ciência cidadã, explica Duce, que assegura que foram colocados alguns medidores perto das estações oficiais para comprovar as diferenças e deram resultados parecidos. Embora nos últimos anos tenha sido reduzida de forma significativa a contaminação por dióxido de nitrogênio nas cidades espanholas, em parte pela renovação que está tendo lugar do parque automovilístico, os valores atuais estão longe de cumprir a nova Diretiva de Qualidade do Ar, ainda sem transpor em Espanha, e a poluição ainda tem importantes efeitos na saúde.





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Poluição Do Ar Escolas Saúde Infantil Dióxido De Nitrogênio OMS Qualidade Do Ar Espanha Meio Ambiente Ciência Cidadã

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNE analisa resolução sobre uso de IA em escolas e universidadesO Conselho Nacional de Educação (CNE) está avaliando uma resolução que estabelece regras para o uso de Inteligência Artificial (IA) em escolas e universidades, focando na proteção de dados, diretrizes pedagógicas e mediação, com ênfase no papel do professor e na promoção da inclusão.

Read more »

Lula sanciona Plano Nacional de Educação e diz que Brasil não precisa de escolas civico-militaresO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Educação inclusiva exige ação coletiva e esbarra em desafios nas escolasSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Lula sanciona Plano Nacional de Educação e critica escolas cívico-militaresO presidente Lula (PT) sancionou hoje o novo PNE (Plano Nacional de Educação), sem incluir o homeschooling, barrado pelo Congresso. No evento no Palácio do Planalto, ele criticou as escolas civico-militares.

Read more »

Aprendendo com Saúde retoma atendimentos nas escolas da rede municipal em 2026No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Diretores de Escolas Confrontam Governo e Sindicatos em Defesa da Autonomia EscolarAs direções das escolas catalãs expressam sua insatisfação com o recente acordo educacional, que reduz a autonomia na seleção de professores. Criticam sindicatos e governo por minar sua capacidade de escolher profissionais adequados aos projetos educativos, e lutam contra a drástica redução das vagas com perfil definido.

Read more »