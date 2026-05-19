Escola Técnica Estadual Agrícola Antônio Sarlo e Escola Estadual de Ensino Fundamental Agrícola Antônio Sarlo passam a pertencer à Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

A UENF assume a responsabilidade pela manutenção dos cursos técnicos, programas educacionais e atividades pedagógicas já iniciadas, garantindo os direitos dos alunos matriculados.

A Escola Técnica Estadual Agrícola Antônio Sarlo e a Escola Estadual de Ensino Fundamental Agrícola Antônio Sarlo agora pertencem à Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), em Campos de Goytacazes.

A notícia foi dada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no Diário Oficial nesta terça-feira (19/05). Antes, as duas eram vinculadas à Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). A medida visa fortalecer a integração entre ensino o técnico agrícola e a formação universitária, ampliando as oportunidades de desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico que são importantes na região. O decreto estabelece a transferência total das estruturas para a UENF.

Segundo o decreto, a UENF fica responsável pela manutenção dos cursos técnicos, programas educacionais e todas as demais atividades pedagógicas que já foram iniciadas, assegurando que os alunos já matriculados tenham seus direitos preservados. Agora, a Faetec e a universidade deverão adotar as medidas administrativas para seguir com a oferta do curso





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