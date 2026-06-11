Escândalo do Banco Master: Ex-Banqueiro Daniel Vorcaro Promete Expor Esquema de Corrupção nos Três Poderes

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro pretende realizar uma delação premiada revelando um rombo de 50 bilhões de reais e pagamentos milionários a políticos e juízes.

O cenário político de Brasília enfrenta um novo tremor com a possibilidade de uma delação premiada vinda de Daniel Vorcaro , ex-banqueiro do Banco Master . O caso, que já é considerado um dos maiores rombos financeiros da história recente do Brasil, estima-se que tenha causado um prejuízo superior a 50 bilhões de reais.

A queda de Vorcaro é tão impactante quanto sua ascensão, que foi marcada por uma rede de contatos profundos e influentes nos Três Poderes da República. O banqueiro não poupava recursos para manter um estilo de vida nababesco, organizando festas luxuosas que reuniam atrizes, modelos, políticos, magistrados e altos funcionários do governo. Com sua frota de jatos privados e mimos constantes, ele construiu uma imagem de invulnerabilidade que parecia blindá-lo contra qualquer problema legal.

No entanto, essa bolha estourou, e Vorcaro encontra-se agora encarcerado há três meses. No intuito de reverter sua situação jurídica, o ex-banqueiro começou a sinalizar aos investigadores que está disposto a confessar seus crimes e, mais do que isso, a apontar os comparsas e autoridades que teriam se beneficiado de suas trapaças. As revelações iniciais já causaram apreensão nos corredores do poder. Um dos pontos mais críticos envolve o senador Davi Alcolumbre, atual presidente do Congresso.

Segundo os relatos de Vorcaro, teria havido um pagamento de 30 milhões de dólares, montante que equivale a cerca de 155 milhões de reais, depositado em uma conta secreta no exterior. Essa transação teria sido operada por Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, como contrapartida pelo apoio do parlamentar a demandas específicas de interesse do Banco Master. Além do Congresso, a teia de corrupção se estende ao estado da Bahia e ao Partido dos Trabalhadores.

Vorcaro pretende detalhar negócios nebulosos ocorridos durante a gestão de Jaques Wagner, especificamente relacionados ao projeto chamado Cesta do Povo. A iniciativa, criada para facilitar compras de servidores públicos com desconto em folha, tornou-se a base para o CredCesta, operação de crédito consignado que cresceu exponencialmente com a entrada do banqueiro.

Mais tarde, em 2022, um decreto estadual teria restringido a portabilidade dessas dívidas para outras instituições, o que, na prática, garantiu a hegemonia do Banco Master no setor e beneficiou a instituição de forma artificial. Rui Costa, atual chefe da Casa Civil, é citado como uma figura central nessas articulações, embora negue qualquer irregularidade. O alcance da delação não para nos políticos. Vorcaro também mirou o Poder Judiciário.

Ele afirmou que um membro do Judiciário teria recebido 15 milhões de reais em um negócio descrito como completamente fora dos padrões legais. O operador financeiro dessa transação teria sido Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e também preso.

Além disso, há a denúncia de que outro magistrado teria atuado secretamente para defender os interesses do Banco Master no momento em que a instituição estava prestes a ser liquidada no ano anterior, tentando evitar o colapso iminente da operação. É fundamental ressaltar que, até o momento, as declarações de Daniel Vorcaro são relatos unilaterais que dependem de comprovações materiais para se transformarem em condenações. Tanto Davi Alcolumbre quanto Rui Costa negam veementemente qualquer envolvimento em atos ilícitos.

Contudo, se as promessas do ex-banqueiro forem sustentadas por provas robustas, o caso Master poderá escalar para um nível de escândalo inédito, capaz de abalar a estabilidade de figuras proeminentes do governo e do judiciário brasileiro, redefinindo as correlações de poder em Brasília





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