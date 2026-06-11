Escadaria Temática da Copa do Mundo Atrai Multidões no Centro do Rio

Uma escadaria pintada com as cores da bandeira do Brasil no Morro da Conceição tornou-se viral e atrai turistas e cariocas em busca de fotos instagramáveis.

A cidade do Rio de Janeiro é amplamente conhecida por seus pontos turísticos icônicos, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, porém, às vésperas da Copa do Mundo, um novo e inusitado destino tem conquistado a atenção de quem busca imagens perfeitas para as redes sociais.

No coração do Centro, especificamente em uma pequena via residencial situada nas subidas do Morro da Conceição, no bairro da Saúde, a Rua Eduardo Jansen transformou-se em um verdadeiro epicentro de turismo digital. O motivo desse fenômeno é uma escadaria de dezesseis degraus, meticulosamente pintada com as cores e os símbolos da bandeira do Brasil.

Enquanto a competição oficial do futebol movimenta estádios, nesta rua a disputa acontece através de lentes de câmeras e smartphones, atraindo não apenas cariocas, mas também turistas vindos de diversas partes do Brasil e do exterior, além de figuras públicas que não resistem ao apelo visual do local. A quantidade de visitantes animados criou uma dinâmica de fila diária para a captura da foto ideal, com tempos de espera que podem chegar a duas horas durante os fins de semana.

A autoria dessa obra vibrante pertence a Márcia Regina, uma artista e moradora da região de sessenta e dois anos, que mantém viva essa tradição desde a Copa do Mundo de mil novecentos e noventa e oito. A cada quatro anos, a escadaria é renovada, transformando o espaço urbano em uma expressão de patriotismo e arte comunitária.

O projeto não é individual; os próprios vizinhos se mobilizam e contribuem financeiramente para a compra das tintas, demonstrando um espírito de cooperação singular. Para a edição atual do Mundial, Márcia adicionou um toque especial ao círculo azul da bandeira, pintando dezoito estrelas brancas, detalhe que foi finalizado um mês antes do pontapé inicial dos jogos, elevando ainda mais o interesse do público e a curiosidade dos passantes.

O impacto nas redes sociais foi tão expressivo que o fluxo de visitantes atingiu níveis sem precedentes. Pessoas de estados distantes, como o Paraná, viajam para o Rio e incluem a Rua Eduardo Jansen em seus roteiros após descobrirem a indicação em plataformas digitais. Para muitos, a atração reside justamente no fato de ser um ponto não convencional, afastado dos circuitos turísticos tradicionais, o que confere à experiência um sentimento de descoberta e exclusividade.

A beleza da pintura e a atmosfera de celebração pré-Copa elevam o ânimo dos visitantes, que veem naquelas cores a representação máxima da identidade brasileira. Há relatos de crianças que, entusiasmadas com a oportunidade de registrar fotos criativas, levam mochilas repletas de acessórios e trocas de roupa para garantir a imagem perfeita, mesmo que isso signifique enfrentar filas extensas várias vezes ao dia.

Contudo, a súbita fama do local trouxe desafios significativos para a pequena comunidade residencial. Os moradores, embora orgulhosos da visibilidade e da beleza da vila, sentem-se divididos entre a satisfação pelo reconhecimento e o espanto com a quantidade massiva de estranhos em suas portas. Para organizar o fluxo e garantir a qualidade da visita, os residentes assumiram a gestão da fila, assegurando que cada pessoa tenha seu momento de contemplação e fotografia sem pressa.

Além disso, eles se encarregam da limpeza constante do ambiente para manter a vila agradável. Para conciliar o turismo com a vida privada, foram estabelecidas regras claras: os visitantes são orientados a não trocar de roupa em frente às residências, evitar fotografar a intimidade das casas e dos moradores, não fumar na vila e respeitar rigorosamente o horário de visitação, que ocorre estritamente entre as nove da manhã e as sete da noite





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