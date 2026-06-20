Escócia volta à Copa do Mundo após 28 anos de ausência

A seleção escocesa, sob o comando do técnico Steve Clarke, se classificou para a Copa do Mundo após uma campanha consistente nas Eliminatórias da Uefa. A equipe se encontra em terceiro lugar no grupo C, atrás apenas do Brasil e do Marrocos.
As seleções se enfrentam na quarta-feira (24/6), às 19h (horário de Brasília), no Estádio de Miami, em um duelo que revive o confronto que abriu a Copa do Mundo de 1998, na França, vencido pelos brasileiros por 2 a 1.
Aquela foi também a última participação escocesa em um Mundial. Agora, a Escócia está de volta à principal competição do futebol após uma ausência de 28 anos. Sob o comando do técnico Steve Clarke, a seleção se classificou para a Copa com uma campanha consistente, após liderar seu grupo nas Eliminatórias da Uefa, à frente de Dinamarca, Grécia e Belarus.
Sua estreia no Mundial veio com vitória de 1-0 sobre o Haiti, seguida de uma derrota contra o Marrocos na segunda rodada, resultados que a colocam em terceiro lugar no grupo C. O Brasil está na liderança
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