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Escócia vence Haiti por 1 a 0 e assume liderança do Grupo C da Copa do Mundo

Esportes News

Escócia vence Haiti por 1 a 0 e assume liderança do Grupo C da Copa do Mundo
EscóciaHaitiCopa Do Mundo
📆6/14/2026 3:12 AM
📰jornalodia
50 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 78%

A Escócia derrotou o Haiti por 1 a 0 em jogo válido pela Copa do Mundo, com gol de McGinn, e assumiu a primeira posição do Grupo C. Brasil e Marrocos completam o grupo.

Em um jogo emocionante disputado no Estádio de Boston, a Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 neste sábado (13) e garantiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo, que também inclui Brasil e Marrocos.

O único gol da partida foi marcado por McGinn ainda no primeiro tempo, após aproveitar um rebote do goleiro haitiano e contar com um desvio para alterar o placar. O início do confronto foi intenso, com ambas as equipes buscando o ataque. McTominay quase abriu o placar para a Escócia, mas sua finalização explodiu na trave. Aos 28 minutos, McGinn converteu a chance decisiva.

O Haiti reagiu e criou oportunidades, incluindo uma jogada em que Angus Gunn fez grande defesa e a arbitragem assinalou impedimento. Na segunda etapa, o ritmo diminuiu, mas o Haiti pressionou, com Pierrot acertando a trave em duas ocasiões. Apesar da pressão, a defesa escocesa se segurou e garantiu a vitória. Com os três pontos, a Escócia lidera o grupo, seguida por Brasil e Marrocos, enquanto o Haiti permanece sem pontos.

O próximo jogo da Escócia será contra Marrocos na sexta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), em Boston. O Haiti enfrentará o Brasil no mesmo dia, às 21h30, na Filadélfia

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jornalodia /  🏆 9. in BR

Escócia Haiti Copa Do Mundo Grupo C Mcginn

 

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