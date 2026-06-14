Escócia vence Haiti e assume liderança do grupo na Copa do Mundo

A Escócia abriu o placar e manteve a vantagem até o fim da partida, enquanto o Haiti teve chances de marcar, mas não conseguiu aproveitá-las.
A Escócia abriu o placar aos 27 minutos, com McGinn, e manteve a vantagem até o fim da partida. O Haiti teve chances de marcar, mas Pierrot desperdiçou a oportunidade mais importante.
A Escócia optou por reter a posse de bola e evitar escapadas do adversário. A equipe precisará somar pontos contra os favoritos Brasil e Marrocos para manter vivo o sonho da classificação ao mata-mata. Com a vitória da Escócia, o Brasil aparece empatado em pontos com o Marrocos na segunda colocação do grupo.
A Seleção Brasileira precisa de uma campanha perfeita no restante da fase de grupos para não depender de outros resultados e evitar terminar na segunda posição, o que levaria a um confronto com o líder do Grupo F, que conta com Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. A torcida da Escócia foi um dos destaques do confronto, empurrando a equipe de Steve Clarke ao longo dos 90 minutos e deixando o local com os três pontos e, principalmente, com a liderança do grupo ao fim da primeira rodada.
O ataque do Haiti foi o ponto negativo do confronto, com algumas chances em meio às trocas de ataque entre os times, mas não foi eficiente nas finalizações
Escócia Haiti Copa Do Mundo Futebol Fase De Grupos
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