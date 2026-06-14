Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Escócia vence Haiti e assume liderança do grupo na Copa do Mundo

Esportes News

Escócia vence Haiti e assume liderança do grupo na Copa do Mundo
EscóciaHaitiCopa Do Mundo
📆6/14/2026 4:19 AM
📰Lance!
49 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 51%

A Escócia abriu o placar e manteve a vantagem até o fim da partida, enquanto o Haiti teve chances de marcar, mas não conseguiu aproveitá-las.

A Escócia abriu o placar aos 27 minutos, com McGinn, e manteve a vantagem até o fim da partida. O Haiti teve chances de marcar, mas Pierrot desperdiçou a oportunidade mais importante.

A Escócia optou por reter a posse de bola e evitar escapadas do adversário. A equipe precisará somar pontos contra os favoritos Brasil e Marrocos para manter vivo o sonho da classificação ao mata-mata. Com a vitória da Escócia, o Brasil aparece empatado em pontos com o Marrocos na segunda colocação do grupo.

A Seleção Brasileira precisa de uma campanha perfeita no restante da fase de grupos para não depender de outros resultados e evitar terminar na segunda posição, o que levaria a um confronto com o líder do Grupo F, que conta com Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. A torcida da Escócia foi um dos destaques do confronto, empurrando a equipe de Steve Clarke ao longo dos 90 minutos e deixando o local com os três pontos e, principalmente, com a liderança do grupo ao fim da primeira rodada.

O ataque do Haiti foi o ponto negativo do confronto, com algumas chances em meio às trocas de ataque entre os times, mas não foi eficiente nas finalizações

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Escócia Haiti Copa Do Mundo Futebol Fase De Grupos

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Copa do Mundo 2026: confira a agenda do 2º dia de Copa do Mundo 2026Copa do Mundo 2026: confira a agenda do 2º dia de Copa do Mundo 2026Sexta-feira tem confrontos entre Canadá e Bósnia, e Estados Unidos contra o Paraguai, e coletiva de Ancelotti e Vini Jr.
Read more »

Haiti x Escócia: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHaiti x Escócia: onde assistir ao jogo da Copa do MundoNo grupo do Brasil, Haiti e Escócia se enfrentam pela 1ª rodada da Copa do Mundo. O confronto será logo após o jogo da Seleção Brasileira
Read more »

Haiti x Escócia na Copa do Mundo; siga em tempo realHaiti x Escócia na Copa do Mundo; siga em tempo realHaiti e Escócia fazem duelo pelo Grupo C; acompanhe minuto a minuto
Read more »

Escócia supera Haiti e lidera Grupo C da Copa do MundoEscócia supera Haiti e lidera Grupo C da Copa do MundoEscócia venceu o Haiti por 1 a 0 no Gillette Stadium, demonstrando superioridade técnica e garantindo a liderança do Grupo C, enquanto o duelo aponta tendências para a seleção brasileira nas próximas rodadas.
Read more »



Render Time: 2026-06-14 07:19:18