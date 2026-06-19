Torcedores escoceses celebram vitória sobre o Haiti com festa marcante em Boston, exigindo entregas emergenciais de cerveja e ganhando o coração da cidade. A presença do Tartan Army destaca a paixão pelo futebol e impulsiona negócios locais antes do jogo contra o Marrocos.

No último sábado, a Escócia garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti em sua estreia na Copa do Mundo FIFA 2026, marcando seu retorno ao torneio após 28 anos de ausência.

A partida, realizada em Boston, reuniu dezenas de milhares de torcedores escoceses que lotaram a cidade e surpreenderam os estabelecimentos locais com sua animação e sede. Bares e pubs precisaram solicitar entregas emergenciais de cerveja, incluindo um carregamento especial da cervejaria Sam Adams, para atender à demanda insaciável dos fãs da seleção, conhecidos por sua tradição barulhenta e festiva.

"Conseguimos nos virar por pouco. Se não tivéssemos essas entregas de emergência, teria sido uma tarefa difícil", relatou um gerente de bar, enquanto torcedores celebravam com pints antes do próximo jogo contra o Marrocos. A energia contagiante do Tartan Army, com suas gaitas de foles, kilts e marchas pelo centro de Boston, incluindo uma caminhada até o Fenway Park, conquistou a simpatia da população local.

O prefeito de Boston, Michelle Wu, vestindo uma camisa da Escócia, destacou a identificação da cidade com a paixão esportiva dos visitantes: "Os torcedores escoceses são os melhores, sem dúvida. Eles têm sido incrivelmente calorosos, têm apoiado nossos negócios e tratado Boston como um segundo lar". A presença maciça dos escoceses não só aqueceu a economia local, mas também reforçou os laços culturais, com promessas de retorno futuro.

Paralelamente, outras seleções também geraram notícias: o Irã confirmou que jogará sua fase de grupos nos EUA a partir de uma base no México, devido a questões de vistos e tensões diplomáticas; o Marrocos, semifinalista surpresa em 2022 e sétimo no ranking mundial, chega confiante após estreia sólida; e o bitcoin enfrenta nova desvalorização após sinais de melhora nas negociações entre EUA e Irã. No cenário doméstico, o Brasil revela que cerca de 25,2 milhões de pessoas apostam em bets ilegais, com prejuízos anuais estimados em R$ 38,8 bilhões, e o primeiro-ministro da Itália criticou a postura dos EUA em relação a aliados e inimigos do Ocidente.

Além disso, analistas de banco projetam que o tráfego vindo de IA generativa para varejo online cresceu 4.700% no último ano, com expectativa de que agentes de IA viabilizem 25% das transações até 2030





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