Escócia goleia Bolívia em amistoso e ganha elogios da imprensa britânica

A Escócia venceu a Bolívia por 4 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A BBC destacou a atuação paciente e clínica da equipe sob forte calor, além de elogiar Lawrence Shankland e Che Adams, autores dos gols. O técnico Steve Clarke terá decisões difíceis para definir o time titular para a estreia contra o Haiti.

A Escócia goleou a Bolívia por 4 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, disputado em Nova Jersey sob forte calor e alerta de qualidade do ar.

A imprensa britânica, especialmente a BBC, classificou a atuação da equipe de Steve Clarke como paciente, precisa e clínica, destacando a capacidade de adaptação às condições adversas. O calor, que poderia beneficiar os sul-americanos, não foi suficiente para conter o ímpeto escocês, que construiu a vitória ainda no primeiro tempo. O destaque individual foi o atacante Lawrence Shankland, autor do primeiro gol, elogiado como o centroavante que a Escócia buscava há tempos.

Sua parceria com Che Adams, que marcou dois gols, foi apontada como promissora para a sequência no Mundial. Além deles, Scott McTominay teve atuação influente no meio-campo, e Ben Doak contribuiu na construção ofensiva. A BBC observou que o técnico Clarke terá decisões difíceis para escalar o time titular, mas vê com bons olhos a boa fase de vários jogadores.

Ao analisar os dois amistosos - contra Curaçao (4 a 1) e Bolívia -, a BBC concluiu que a preparação gerou confiança para a estreia no Grupo C, onde a Escócia enfrentará Haiti, Marrocos e Brasil. Com oito gols marcados e nenhum problema físico, a equipe chega embalada para o confronto contra o Haiti, em 13 de junho. Diante do retrospecto positivo, a imprensa britânica projeta uma participação sólida dos escoceses na Copa do Mundo de 2026.

A vitória sobre a Bolívia também evidenciou a maturidade tática da Escócia, que soube administrar o ritmo da partida e escolher os melhores momentos para atacar. Mesmo com o calor extremo, a equipe manteve a organização defensiva e a eficiência ofensiva, convertendo as oportunidades criadas. A BBC destacou que, apesar do nível inferior do adversário, a Escócia demonstrou profissionalismo e foco, características essenciais para avançar em uma competição de alto nível.

Com a confiança em alta, os torcedores escoceses esperam que a equipe repita o desempenho dos amistosos na fase de grupos. A primeira pedreira será contra o Haiti, que busca surpreender, seguido por Marrocos, seleção africana tradicionalmente forte. Por fim, o confronto contra o Brasil, favorito ao título, será o teste definitivo. A preparação, no entanto, deixou claro que a Escócia chegou pronta para competir, com um elenco entrosado e um estilo de jogo definido.

Em suma, a goleada sobre a Bolívia foi mais do que um simples amistoso: foi uma declaração de intenções. A Escócia mostrou que está preparada para encarar qualquer desafio na Copa do Mundo, e a imprensa britânica acredita que a equipe pode surpreender. Resta agora confirmar as expectativas em campo, a partir do dia 13 de junho





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