Escócia derrota Bolívia em amistoso com gols de Shankland e McTominay

A seleção escocesa venceu a Bolívia por 2 a 0 em jogo amistoso disputado em La Paz, com gols de Lawrence Shankland e Scott McTominay. A partida foi controlada pela Escócia, que se aproveitou de sua superioridade técnica para garantir o resultado positivo.

Num amigável internacional realizado em terras bolivianas, a Escócia conseguiu uma vitória clara por 2 a 0 sobre aBolivia. A partida, disputada em um estádio lotado em La Paz, apresentou um domínio escocês durante a maior parte do tempo, com a Bolívia tentando se aproveitar da altitude para equilibra as ações, mas a defesa visitante se manteve sólida e o goleiro não teve grandes dificuldades.

O primeiro gol surgiu na segunda metade do primeiro tempo, quando Lawrence Shankland, com um preciso cabeceio após cruzamento de AndyRobertson, colocou a Escócia na frente. No segundo tempo, Scott McTominay ampliou o marcador com um chute de fora da área no canto esquerdo, após passe de Lawrence Shankland. A vitória reforça a boa fase da seleção escocesa, que agora se prepara para as eliminatórias europeias com confiança.

A Bolívia, por sua vez, terá que trabalhar melhor a transição defensiva e a criação de jogadas ofensivas para superar adversários de nível mais alto no futuro





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