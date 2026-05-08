Erupção do Monte Dukono na Indonésia deixa três mortos e dezenas em perigo

Três pessoas, incluindo dois turistas de Singapura e um morador local, morreram após a erupção do vulcão Monte Dukono na Indonésia. O grupo de 20 montanhistas estava em uma área proibida quando a atividade vulcânica começou, dificultando as operações de resgate devido às condições perigosas.

Três pessoas perderam a vida após o vulcão Monte Dukono, localizado na Indonésia , entrar em erupção na manhã desta sexta-feira, 8 de maio de 2026.

De acordo com informações da agência de notícias AFP, as vítimas faziam parte de um grupo de 20 montanhistas que estavam escalando a encosta da montanha, em uma área proibida pelas autoridades locais. O grupo era composto por nove turistas de Singapura e onze moradores indonésios. A erupção ocorreu em Halmahera, a maior das Ilhas Molucas, no nordeste da Indonésia, e espalhou uma nuvem de cinzas que atingiu até 10 quilômetros de altura no ar.

Embora não houvesse cidades ou vilarejos próximos ao perímetro do vulcão para enfrentar uma ameaça imediata, a atenção das autoridades está concentrada no resgate dos montanhistas. Segundo o chefe da polícia de Halmahera do Norte, Erlichson Pasaribu, 15 pessoas conseguiram descer com segurança até o momento.

No entanto, os corpos das vítimas ainda permanecem na montanha, e a situação é considerada insegura para uma operação de retirada devido às erupções em curso. Erlichson destacou que as condições geológicas da região dificultam as operações de resgate, pois o terreno acidentado só permite que veículos acessem parte do trajeto. No restante do caminho, as vítimas tiveram que ser transportadas em macas, o que atrasa toda a operação.

Alguns dos montanhistas resgatados sofreram ferimentos leves e foram hospitalizados, enquanto o guia responsável pelo grupo e um assistente foram conduzidos à delegacia por terem levado a expedição até uma área proibida. Desde dezembro, o Centro Nacional de Vulcanologia emitiu alertas para que turistas e moradores locais não se aproximassem a menos de quatro quilômetros da cratera Malupang Warirang, que registrou um aumento da atividade sísmica.

O acesso à região foi proibido em abril, mas os montanhistas ignoraram tanto os apelos nas redes sociais quanto as placas de alerta. Erlichson Pasaribu afirmou que muitos dos alpinistas eram turistas estrangeiros que buscavam criar conteúdo para redes sociais, enquanto os moradores locais entendiam os riscos e evitavam a escalada. A Indonésia, localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, é um vasto arquipélago no Sudeste Asiático com 130 vulcões ativos.

Atualmente, a situação no Monte Dukono está no terceiro dos quatro níveis no sistema de alerta nacional, e há uma intensa fiscalização para evitar que incidentes como o desta sexta-feira se repitam. Erlichson ressaltou que, após esse episódio, os postos de fiscalização serão monitorados rigorosamente para evitar que outros grupos desobedeçam às proibições





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vulcão Indonésia Erupção Desastre Natural Resgate

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indonésia mobiliza resgate de 20 pessoas após erupção de vulcãoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Equipes da Indonésia procuram três desaparecidos após erupção de vulcãoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Erupção de vulcão deixa três mortos na IndonésiaAFP

Read more »

Erupção de vulcão mata três excursionistas e deixa 10 desaparecidos na IndonésiaDois estrangeiros estão entre as vítimas; operação de resgate enfrenta terreno difícil e avanço da atividade vulcânica no monte Dukono

Read more »