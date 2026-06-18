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Erro Estratégico: Atacar o Irã Reforçou o Regime Iraniano

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Erro Estratégico: Atacar o Irã Reforçou o Regime Iraniano
Erro EstratégicoIrãTrump
📆6/18/2026 6:44 AM
📰JornalOGlobo
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A decisão de Trump e Netanyahu de atacar o Irã foi vista como um erro estratégico, repetindo falhas de intervenções anteriores no Oriente Médio.

A decisão de Trump e Netanyahu de atacar o Irã foi vista como um erro estratégico , repetindo falhas de intervenções anteriores no Oriente Médio. Embora alertados sobre os riscos, Trump foi seduzido por Netanyahu , mas acabou por reverter a escalada do conflito.

O regime iraniano, agora mais forte, aumentou seu poder de barganha nas negociações nucleares, destacando o fracasso da estratégia adotada. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas. , estava errada.

Quem defendeu o conflito, seja político ou analista, deveria, no mínimo, fazer uma autocrítica. Não foi a primeira vez que esses falcões bélicos erraram. Apenas neste século, estiveram equivocados no Afeganistão, no Iraque, na Líbia e agora no Irã. Milhares de pessoas perderam a vida por causa destas pessoas.

Até quando seguirão com tanto poder em Washington? Nem mesmo a vertente isolacionista do trumpismo foi capaz de impedir mais um conflito armado fracassado dos EUA. Entendimento entre EUA e Irã deixa discussão sobre programa nuclear para futuro e não descarta taxa em Ormuz Muitos, inclusive na administração de Donald Trump, como o vice JD Vance, alertaram para o enorme risco de atacar o Irã.

Sabiam da capacidade de Teerã de fechar o Estreito de Ormuz e responder contra interesses americanos na região, além dos efeitos econômicos negativos. Seduzido por sua própria vaidade, no entanto, o presidente americano deu as ordens para o ataque. Imaginava que seria possível derrubar o regime iraniano ou ao menos forçá-lo a capitular. Não aconteceu nem uma coisa nem outra.

Não houve mudança de regime, mas o regime mudou. Antes envelhecido, decadente e visto como um tigre de papel, agora está rejuvenescido e empoderado.

Segue ideológico, mas passou para as mãos de uma junta militar da Guarda Revolucionária extremamente radical, deixando para trás a cautela dos aiatolás quando o país era governado pelo líder supremo Ali Khamenei - seu filho, que assumiu o poder depois do assassinato do pai, é mais uma figura simbólica e não está claro seu estado de saúde. Ao menos Trump percebeu a tempo que era melhor fazer uma correção do que escalar ainda mais o conflito, como desejava Netanyahu.

Conseguirá reabrir Ormuz, que estava aberto antes da guerra. Pode negociar um bom acordo nuclear com o Irã, como poderia ter negociado mesmo sem a guerra. Mas agora terá de pagar um preço mais elevado, porque o regime de Teerã aumentou seu poder de barganha. Antes, havia a ameaça da guerra.

Agora, conseguiu sobreviver e demonstrou, na prática, ter a capacidade de fechar a passagem do Golfo Pérsico para o Oceano Índico. Assinar o acordo seria uma segunda correção de Trump. Afinal, no primeiro mandato, também seduzido por Netanyahu, abandonou o JCPOA, como era chamado o acordo nuclear bem-sucedido negociado com o Irã pelo então presidente Barack Obama e outras grandes potências. Os defensores da saída, que são os mesmos defensores da guerra, também deveriam fazer uma autocrítica.

O regime iraniano podia enriquecer urânio apenas até 4% e era impedido de armazenar urânio enriquecido, que enviava para a Rússia. Sem o JCPOA, passou a enriquecer urânio a 60%, próximo ao patamar necessário para produzir uma bomba atômica. A questão iraniana está longe de ser resolvida, mas claramente a estratégia de Netanyahu, implementada por Trump, é um enorme fracasso.

Os ataques do ano passado até fizeram sentido, por terem sido pontuais e com o objetivo claro de destruir instalações nucleares iranianas. O passo seguinte deveria ter sido sentar-se à mesa e firmar um acordo para restringir o programa nuclear do Irã. Naquele momento, EUA e Israel estavam em posição de força

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