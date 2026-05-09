Eron – Rifama no movimento verde das máquinas agrícolas

A indústria da tecnologia agrícola está em movimento com a adoção de tecnologias sustentáveis. A feira da Agrishow na cidade de Ribeirão Preto, SP, mostrou uma multiplicidade de opções, como etanol, biometano, gás natural, hidrogênio, eletrificação e diesel renovável, em diferentes estágios de maturidade tecnológica e comercial.

A descarbonização das máquinas agrícolas começou a ganhar espaço, mas o cenário apresentado pelas fabricantes ainda está longe de indicar uma rota única para o setor.

Em vez de consenso, o que apareceu na feira da Agrishow foi uma multiplicidade de estratégias — etanol, biometano, gás natural, hidrogênio, eletrificação e diesel renovável — em diferentes estágios de maturidade tecnológica e comercial. Boa parte das soluções exibidas é ainda apenas um conceito, e uma parte menor segue em fase de testes, validação de durabilidade e análise de viabilidade operacional.

As empresas reconhecem que o desafio não está apenas em desenvolver motores menos emissores, mas em adaptá-los às exigências do campo, onde potência contínua, autonomia e disponibilidade de abastecimento têm peso decisivo. A avaliação predominante entre executivos ouvidos durante a feira é que a transição energética das máquinas agrícolas deve ocorrer de forma gradual e regionalizada, acompanhando as características da matriz energética de cada país.

Mas mais do que isso, as empresas reconhecem que as alternativas mais sustentáveis são o futuro e que ainda há uma etapa extensa de validação técnica antes de uma adoção em escala. E todas parecem querer alcançar antes a linha de chegada





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