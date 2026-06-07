Erika Januza e Arlindinho oficializam romance e celebram Dia dos Namorados em ensaio exclusivo da Canal Extra

Depois de se conhecerem durante o luto de Arlindo Cruz, a atriz 41 anos e o cantor confirmam namoro e brilham em um ensaio romântico para o Dia dos Namorados, reforçando a conexão emocional que floresceu entre os dois.

Erika Januza , conhecida por seu carisma e talento como atriz, e Arlindinho , cantor e compositor de grande renome, protagonizaram um ensaio fotográfico especial para a Canal Extra em celebração ao Dia dos Namorados.

As imagens, capturadas pelo fotógrafo Márcio Farias, mostram o casal em poses intimistas, reforçando a sintonia que os une desde o início de 2023. O ponto de partida da relação foi marcado por um momento de vulnerabilidade: Arlindinho precisava gravar um vídeo para desmentir rumores sobre a suposta morte de seu pai, o grande mestre Arlindo Cruz. A notícia comoveu Erika, que enviou uma mensagem de apoio ao cantor nas redes sociais.

A partir desse contato, a comunicação entre eles passou a girar em torno da saúde do pai de Arlindinho, até que o triste falecimento ocorreu em agosto do ano passado. A presença de Erika no velório foi descrita por Arlindinho como um abraço que o confortou como nunca antes, criando um laço de proteção e empatia que ultrapassou a simples amizade





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