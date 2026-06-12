Erika Januza e Arlindinho falam sobre casamento, maternidade e o início da relação em ensaio de Dia dos Namorados

Em ensaio romântico para o Canal Extra, o casal Erika Januza e Arlindinho compartilha detalhes sobre os planos de casamento, as reflexões da atriz sobre ser mãe aos 41 anos e como a relação se fortaleceu durante o momento difícil da perda do pai do cantor.

Erika Januza e Arlindinho , casal em formação, estrelam ensaio romântico para o Canal Extra, celebrando o Dia dos Namorados. Em conversa franca, o cantor Arlindinho anunciou planos de casamento, demonstrando total comprometimento com a atriz.

Erika, aos 41 anos, compartilha reflexões profundas sobre maternidade, questionando se a gravidez deve ser uma prioridade dada à idade, e menciona a impossibilidade de congelamento de óvulos. Ambos demonstram maturidade ao discutir a responsabilidade de educar filhos e a necessidade deadaptação às suas rotinas agitadas.

A história do casal tem raízes em um momento de vulnerabilidade: durante a doença e falecimento do pai de Arlindinho, o sambista Arlindo Cruz, Erika ofereceu apoio, compareceu ao velório e, segundo ele, um abraço especial que despertou sentimentos. A intimidade cresceu após trabalharem juntos em um programa de homenagem ao pai dele, na Globo, onde trocaram o primeiro beijo.

A relação, que surgiu de uma amizade sólida e apoio mútuo, agora caminha para um futuro conjunto, com planos claros de casamento e discussões sobre a possível ampliação da família. A maturidade emocional e o respeito mútuo são marcas dessa união que vem conquistando o público





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