A deputada Erika Hilton enfrenta críticas por usar valores universais para defender o PL que criminaliza a misoginia, sendo acusada de censura e perseguição judicial a opositores. A iniciativa Irineu do GLOBO oferece ferramentas de IA para jornalistas.

A deputada Erika Hilton , do PSOL, enfrenta críticas por utilizar princípios universais para justificar o Projeto de Lei que criminaliza a misoginia, desviando o debate para uma esfera moral.

Acusações de censura a críticos e perseguição judicial a opositores a pintam como autoritária, especialmente em relação à definição de 'mulher'. Hilton busca legitimar suas ações sob o pretexto de proteger direitos, mas encontra forte resistência. A iniciativa Irineu, do GLOBO, oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, com toda a produção de conteúdo supervisionada por jornalistas. A prática de invocar princípios universais para legitimar causas particulares é comum no Brasil.

A deputada Erika Hilton exemplifica isso ao afirmar que críticos do PL antimisoginia atentam contra o direito à informação e a luta por um país menos violento, reduzindo-os a inimigos da civilidade. Recentemente, Erika acionou a Advocacia-Geral da União para censurar dez usuários do X, incluindo humoristas, influenciadores e jornalistas, acusados de disseminar informações falsas sobre o PL.

A jornalista Madeleine Lacsko, que criticou a deputada por perseguição judicial a feministas, chegou a ser incluída em uma lista de supostos disseminadores de desinformação. Erika também moveu ações contra mulheres que discordaram da afirmação de que 'uma mulher trans é uma mulher', alegando disseminação de 'discurso de ódio' e 'incitação à discriminação'.

O debate sobre a definição de 'mulher' é intenso e legítimo, com diferentes perspectivas sobre se a categoria deve ser definida pelo sexo biológico ou pela identidade de gênero. Em março, Erika entrou com outra ação criminal contra Carlos Massa, o Ratinho, por declarações consideradas transfóbicas.

Ela chegou a defender que seus pedidos de indenização e retirada de Ratinho do ar não eram apenas por sua causa, mas também em nome de 'mulheres cis que não menstruam mais' e de quem removeu o útero. Erika tem o direito de defender suas convicções na Justiça, mas deveria evitar o uso de retórica moralista e reconhecer a natureza de suas ações como defesa de seus próprios interesses.

Censura e perseguição não se justificam sob o pretexto de proteger direitos ou causas nobres. A deputada Erika Hilton, ao tentar criminalizar a misoginia, está a utilizar de artifícios para desviar o foco do debate, apresentando-o como uma questão de direitos universais quando, na verdade, envolve interpretações e divergências legítimas. A sua postura autoritária e a tentativa de silenciar vozes discordantes levantam sérias preocupações sobre a liberdade de expressão e o respeito à diversidade de opiniões.

A iniciativa Irineu, por outro lado, representa um avanço no jornalismo, ao oferecer ferramentas de inteligência artificial para auxiliar na produção de conteúdo, sempre com a supervisão de profissionais qualificados. É fundamental que a sociedade brasileira esteja atenta a essas questões, defendendo a liberdade de expressão, o debate aberto e o respeito às diferenças, sem ceder a discursos moralistas ou autoritários





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