Equipe de Maiara desmente boatos sobre saúde da cantora e anuncia ações judiciais

Comunicado oficial nega que Maiara esteja com saúde comprometida e classifica edições de vídeos como difamação; medidas legais estão sendo tomadas.
A equipe da cantora Maiara divulgou um comunicado oficial para rebater as críticas e especulações que surgiram nas redes sociais após a artista aparecer com uma aparência abatida em um vídeo do seu desembarque para um show em Mato Grosso.
A nota enfatiza que a cantora goza de boa saúde física e mental, está em dia com seus compromissos profissionais e tem uma vida pessoal equilibrada. A assessoria classificou os conteúdos veiculados como maliciosos, resultado de cortes descontextualizados e edições tendenciosas com o objetivo de criar uma narrativa falsa e prejudicar sua reputação.
O comunicado ainda classifica a prática como difamação e dano moral, afirmando que a distorção intencional de informações não pode ser tolerada sob a justificativa da liberdade de expressão. A equipe anunciou que já foram iniciados procedimentos legais contra os responsáveis pela disseminação dos ataques, reforçando que o respeito à dignidade da artista é inegociável. Agradeceram também aos fãs e usuários que se posicionaram contra a propagação de notícias falsas.
O texto original apresentava, além dessa notícia principal, elementos de navegação e um destaque não relacionado sobre uma live de uma influenciadora, que foram ignorados por não fazerem parte do conteúdo substancial da informação jornalística
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