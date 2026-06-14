Equador estreia na Copa do Mundo contra Costa do Marfim embalado por invencibilidade

O Equador enfrenta a Costa do Marfim na estreia da Copa do Mundo, neste domingo, nos Estados Unidos. A seleção sul-americana está invicta há 19 jogos e aposta em nomes como Moisés Caicedo e Willian Pacho para surpreender no Grupo E, que ainda conta com Alemanha e Curaçao.

O Equador faz sua estreia na Copa do Mundo neste domingo, às 20h (horário de Brasília), contra a Costa do Marfim, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos.

A seleção equatoriana chega ao torneio cercada de expectativas e é apontada como uma das possíveis surpresas da competição, impulsionada por uma invencibilidade de 19 jogos. Sob o comando do técnico Sebastián Beccacece, a equipe não perde desde setembro de 2024, quando foi derrotada pelo Brasil por 1 a 0 nas Eliminatórias Sul-Americanas. No período, foram oito vitórias e 11 empates, uma sequência que coloca o Equador em posição de destaque no cenário internacional.

Nas Eliminatórias, os equatorianos surpreenderam ao terminar na segunda colocação, atrás apenas da Argentina, com oito vitórias, oito empates e apenas duas derrotas em 18 jogos. A campanha deixou para trás seleções tradicionais como Brasil, Colômbia e Uruguai, evidenciando a evolução tática e técnica da equipe. O elenco conta com jogadores de renome, como o zagueiro Willian Pacho, titular absoluto do Paris Saint-Germain e peça fundamental na solidez defensiva.

No meio-campo, Moisés Caicedo, do Chelsea, é considerado um dos melhores do mundo em sua posição, combinando força física, técnica apurada e capacidade de marcação. Além disso, cinco convocados atuam no Brasil: Alan Franco, Alan Minda e Preciado (Atlético Mineiro), Gonzalo Plata (Flamengo) e Félix Torres (Internacional), que trazem experiência do futebol brasileiro. O Equador integra o Grupo E, ao lado de Costa do Marfim, Alemanha e Curaçao.

Após a estreia contra os marfinenses, a equipe enfrenta Curaçao no próximo sábado, às 21h, no Kansas City Stadium, e encerra a fase de grupos contra a Alemanha, uma das favoritas ao título, no dia 25, às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com um elenco equilibrado e uma sequência invicta impressionante, o Equador busca surpreender o mundo e avançar no torneio.

A expectativa é alta para ver se a equipe conseguirá manter o bom momento e superar os desafios do grupo





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