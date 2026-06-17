Epidemia de Ebola na RDC pode durar um ano, alerta Cruz Vermelha

A Cruz Vermelha alerta que a epidemia de Ebola na República Democrática do Congo pode durar um ano e ainda não atingiu o pico. Falta de diagnóstico, desconfiança e ataques a voluntários complicam o combate. OMS e G7 pedem esforço coordenado.

A epidemia de Ebola na República Democrática do Congo (RDC) pode se prolongar por um ano, de acordo com a Cruz Vermelha , que alerta que o surto ainda não atingiu seu pico.

Bruno Michon, chefe de operações da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV), declarou em uma coletiva de imprensa que há o temor de que a epidemia dure mais um ano antes de ser controlada. Michon destacou a falta de capacidade de diagnóstico, o que torna difícil avaliar a real extensão do surto.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já ativou o alerta sanitário internacional, e os líderes do G7, reunidos em Evian, França, exigiram uma resposta forte e coordenada para conter a propagação do vírus, cujo epicentro está em uma região isolada e afetada por conflitos armados. Os números oficiais, que apontam 808 casos e 192 mortes até o momento, com uma taxa de letalidade de 24%, podem estar subestimados.

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) alertou que esses dados provavelmente refletem apenas parte da realidade, devido às dificuldades de acesso às áreas afetadas e à desconfiança da população. A desconfiança é um dos principais obstáculos para conter o avanço do vírus, pois dificulta a detecção precoce de casos e a implementação de medidas de controle. Ataques a voluntários e equipes de saúde agravam ainda mais a situação, tornando o trabalho de resposta humanitária extremamente perigoso.

Para frear a epidemia, é necessário investir não apenas na resposta sanitária, mas também na construção de confiança com as comunidades locais. Michon enfatizou que a confiança não é um aspecto secundário, mas fundamental para o sucesso das operações. Sem ela, não é possível detectar casos a tempo e isolar os doentes, o que permite que o vírus continue se espalhando silenciosamente.

A RDC enfrenta seu 17º surto de Ebola, e o atual é particularmente desafiador por ocorrer em uma zona de conflito, com infraestrutura de saúde debilitada e movimentação populacional nas fronteiras com Uganda e outros países vizinhos. A comunidade internacional está mobilizada, mas a previsão é de que a luta contra o Ebola ainda leve muitos meses para ser vencida





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