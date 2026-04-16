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Enxame Gigante de Abelhas Paralisa Cidade em Israel e Gera Comparações Bíblicas

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Enxame Gigante de Abelhas Paralisa Cidade em Israel e Gera Comparações Bíblicas
AbelhasEnxameIsrael
📆4/16/2026 5:21 PM
📰jornalextra
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Um massivo enxame de abelhas invadiu a cidade de Netivot, em Israel, causando pânico entre os moradores e mobilizando equipes de controle. Vídeos do evento viralizaram, evocando comparações com "pragas bíblicas".

Um enxame colossal de abelhas causou espanto e alarme na cidade de Netivot , localizada no sul de Israel , na última quarta-feira. A aparição repentina de milhares de insetos sobre áreas urbanas levou as autoridades a emitirem recomendações para que os moradores permanecessem abrigados em suas residências, evitando qualquer contato com os aracnídeos.

Vídeos impressionantes, que rapidamente viralizaram nas redes sociais, retratam a magnitude do fenômeno, mostrando nuvens densas de abelhas cobrindo ruas, veículos estacionados e fachadas de edifícios. A cena foi tão impactante que internautas compararam o episódio a uma "praga bíblica", evocando imagens de acontecimentos extraordinários descritos em textos religiosos. Segundo relatos da imprensa local, a invasão inicial se concentrou em um centro comercial da cidade, mas logo se expandiu para outras regiões urbanas, alcançando inclusive bairros residenciais. Diante da situação, a prefeitura de Netivot agiu prontamente, aconselhando a população a manter distância das zonas afetadas, garantir o fechamento de portas e janelas, e suspender todas as atividades ao ar livre até que equipes especializadas no controle de pragas pudessem intervir e restabelecer a normalidade. As imagens disponíveis evidenciam a extensão do enxame, com carros completamente cobertos pelos insetos e colônias se formando em varandas de prédios, enquanto os residentes observavam a ocorrência com apreensão de seus lares. Felizmente, apesar do susto inicial, eventos dessa natureza, embora espetaculares, não são incomuns, especialmente durante os períodos mais quentes do ano, como a primavera. Nesta estação, as colônias de abelhas entram em seu ciclo reprodutivo, o que as leva a formar grandes enxames na busca por novos locais adequados para a fundação de novas colmeias. Esses grupos, que podem abrigar dezenas de milhares de indivíduos, deslocam-se coletivamente, por vezes sobrevoando áreas urbanas e criando a impressão de uma verdadeira invasão. É importante notar que, nesses momentos de formação de enxame, as abelhas tendem a exibir um comportamento menos agressivo, pois ainda não estão protegendo um ninho estabelecido e suas reservas de alimento. A repercussão nas redes sociais amplificou a discussão, com muitos usuários traçando paralelos com passagens bíblicas, onde enxames de insetos são frequentemente interpretados como sinais de eventos simbólicos ou proféticos. A cidade de Netivot, que experimentou esta manifestação natural de proporções épicas, viu sua rotina ser interrompida, gerando temor e fascínio em igual medida. A comunicação pública das autoridades locais foi crucial para mitigar o pânico e orientar a população sobre as medidas de segurança a serem adotadas. A presença de um enxame tão volumoso levanta questões sobre o equilíbrio ecológico e a interação entre a fauna e o ambiente urbano, especialmente em regiões onde a densidade populacional é alta. As abelhas, apesar de assustadoras em grande número, desempenham um papel vital na polinização, e entender seus ciclos naturais é fundamental para a coexistência pacífica entre humanos e insetos. A rápida disseminação das imagens nas plataformas digitais demonstrou o alcance global do evento, permitindo que pessoas de diferentes partes do mundo acompanhassem o desenrolar dos acontecimentos em Israel

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