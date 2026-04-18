Envenenamento por Vitamina D Quase Mata Menino Escocês Devido a Lote Defeituoso e Falha na Notificação de Recall

Um menino de sete anos na Escócia foi envenenado por uma overdose de vitamina D prescrita, que estava em um lote com defeito de fabricação e não foi adequadamente recolhido. O incidente expõe falhas na regulamentação de suplementos e na comunicação de recalls, quase levando à morte da criança.

Um menino escocês de sete anos, conhecido apenas como Roo, quase morreu após um envenenamento acidental por vitamina D. A substância, prescrita para tratar suas dores nas pernas, estava em um lote defeituoso, com concentração sete vezes maior que o normal, e a farmácia que o forneceu não havia sido notificada sobre o recall do produto devido a problemas de fabricação.

O caso de Roo, que ocorreu no início do ano passado, levantou sérias preocupações sobre a regulamentação de suplementos vitamínicos de alta dosagem no Reino Unido. Inicialmente, os sintomas de Roo, como perda de peso acentuada e sede extrema, levaram seus pais e médicos a temer um tumor cerebral. No entanto, após uma investigação aprofundada, descobriu-se que a criança sofreu uma overdose acidental de vitamina D3 em gotas, o que resultou em lesão renal aguda. Um especialista chegou a afirmar que Roo poderia ter morrido se o tratamento prescrito tivesse sido concluído. A vitamina D é essencial para a saúde óssea, muscular e dentária, e sua suplementação é comum. Contudo, no Reino Unido, a vitamina D em doses elevadas, prescritas por médicos, ainda é classificada como suplemento alimentar e não é regulamentada pela MHRA (Agência Reguladora de Remédios e Produtos para Assistência Médica), mas sim pela FSA (Agência de Padrões Alimentares), que se ocupa de vitaminas e suplementos alimentares. Embora a MHRA declare trabalhar em conjunto com a FSA para garantir a segurança pública, alguns especialistas defendem que o órgão regulador de medicamentos deveria ter mais controle sobre a regulamentação de suplementos vitamínicos. O incidente com Roo ocorreu em dezembro de 2024, quando ele recebeu uma prescrição de alta dose de vitamina D3 em gotas por um período de 12 semanas para aliviar dores intensas nas pernas. O menino foi encaminhado para a pediatria do hospital Crosshouse, perto de sua residência em Kilmarnock, Ayrshire. Exames de sangue iniciais não revelaram anormalidades significativas, exceto por um nível ligeiramente baixo de vitamina D, o que levou à prescrição do suplemento. Nas semanas seguintes, Roo apresentou sonolência, falta de apetite e uma sede insaciável, perdendo mais de 10% do seu peso corporal em seis semanas. Sua mãe, Carys Hobbs-Sargeant, descreveu o estado de Roo como extremamente doente, com olhos arregalados e fadiga extrema que o impedia de se alimentar. Exames posteriores revelaram lesão renal aguda e hipercalcemia severa, levando os médicos a investigar a possibilidade de um tumor cerebral. O caso ganhou um novo rumo com uma ligação casual para um endocrinologista, que levantou a possibilidade de um "lote ruim" de vitamina D3. Com essa pista, a equipe médica conseguiu identificar o frasco utilizado por Roo como pertencente a um de dois lotes defeituosos de suplementos Aactive D3 da empresa TriOn Pharma, distribuídos no Reino Unido. A agência de segurança alimentar do Reino Unido, FSA, emitiu um recall para os lotes afetados em 9 de janeiro, mas a filial escocesa, FSS, admitiu que o alerta não chegou aos departamentos corretos a tempo, explicando a falha na comunicação que levou ao grave incidente com o menino Roo. O alívio por não ser câncer foi misturado com a fúria pela negligência que quase custou a vida do menino, caracterizando o ocorrido como um grave envenenamento devido a falhas na cadeia de suprimentos e regulamentação





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